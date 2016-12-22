В Брестской области с ВИЧ-инфекцией живут 1 322 человека

В текущем году обследовано на ВИЧ-инфекцию 11,5% населения Брестчины. За 10 месяцев выявлено 134 новых случая заражения.

О профилактике и путях распространения заболевания шла речь на пресс-конференции, посвященной Всемирному дню борьбы со СПИДом, которая состоялась 24 ноября в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

По уровню распространенности ВИЧ-инфекции Брестчина находится на пятом месте: после Гомельской области, Минска, Минской и Могилевской областей. Количество живущих с ВИЧ в нашем регионе - 1 322 человека. Показатель распространенности инфекции в 1,9 раза ниже, чем в целом по Беларуси.

В этом году обследовано на ВИЧ-инфекцию 11,5% населения Брестской области. За 10 месяцев выявлено 134 случая ВИЧ-инфекции, что на 6,3% больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом (126 случаев). 2 случая ВИЧ-инфекции - в Бресте и Столине - обнаружено среди доноров.

ВИЧ - весьма коварная инфекция, которая, попав в организм, может длительное время (до10 лет) никак не проявляться. Однако если не принимаются специальные препараты, ею разрушается эндокринная система. По словам специалистов, прием лекарств позволяет восстановить поврежденную вирусом иммунную систему.

По оценочным данным ВОЗ, в мире живут с ВИЧ-инфекцией более 36,7 млн человек.

ВИЧ-положительный статус вовсе не означает скорую смерть. Ученые выяснили, что, заразившись ВИЧ в 20-летнем возрасте, при получении необходимого лечения есть шанс прожить еще 52 года.

А вот игнорирование советов врача приводит к печальным последствиям. ВИЧ-инфицированная женщина из нашей области, не поверившая в поставленный ей диагноз и отвергавшая медикаменты, сейчас погибает от воспаления мозга.

Регионами, где эпидемия ВИЧ продолжает быстро распространяться, являются Восточная Европа и Центральная Азия. На Россию в этом регионе в прошлом году приходилось 80% новых случаев ее возникновения. По темпам распространения Россия обогнала даже страны Южной Африки. Еще 15% - совокупная доля Беларуси, Казахстана, Молдове, Таджикистана и Украины.

Всего на Брестчине родилось 209 детей от ВИЧ-инфицированных матерей. 17 детям установлен диагноз «ВИЧ-инфекция». 150 снято с учета как здоровые. В прошлом году в области родили детей 27 ВИЧ-инфицированных женщин. Из них 13 о своем ВИЧ-положительном статусе узнали, уже будучи беременными.

В 2016 году родили малышей 4 ВИЧ-инфицированные женщины: из Бреста, Кобрина, Барановичского и Брестского районов. Только через полтора года можно будет определить достоверно, передалась инфекция детям или нет.

На пресс-конференции было уделено внимание факторам, способствующим заражению ВИЧ-инфекцией и ее распространению. За весь период наблюдения основным путем ее передачи признаны сексуальные контакты - 53,9%, при инъекционном введении наркотиков (парентеральный) - 44,6%.

Учитывая, что в текущем году заражение половым путем произошло примерно в 82,8% случаев, главной причиной назван низкий уровень морали и нравственности. Это случайные половые контакты, беспорядочные связи, проституция, а также трудовая миграция и гей-контакты мужчин, имеющих жен и детей.