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Санатории Брестчины привлекают отдыхающих из-за рубежа

№48 (728) 25 ноября - 1 декабря 2016    Автор: Служба информации «БГ»

Санатории области привлекают отдыхающих из-за рубежа

Санатории области привлекают отдыхающих из-за рубежа // Фото: tour.brest.by

Здравницы области в конце ноября презентуют свой потенциал в городах России и Польши. 

На международную туристическую выставку TT Warsaw-2016, которая проходит в Варшаве 24-25 ноября, отправились представители санаториев «Чаборок», «Солнечный», «Світанак», «Надзея» и «Ясельда», пишет belta.by. В составе делегации в Калининград, где 28 и 29 ноября состоятся Дни экономики Брестской области, будут сотрудники санатория «Магистральный». А представители санаториев «Брестагроздравница», «Буг», «Ружанский» 30 ноября примут участие в форум-презентации Брестской области, который пройдет на базе делового и культурного центра посольства Беларуси в России в Москве. За январь - октябрь текущего года санатории области посетили свыше 17,7 тыс. зарубежных гостей. Это на 20% большем, чем за аналогичный прошлогодний период. 

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