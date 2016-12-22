Санатории Брестчины привлекают отдыхающих из-за рубежа

На международную туристическую выставку TT Warsaw-2016, которая проходит в Варшаве 24-25 ноября, отправились представители санаториев «Чаборок», «Солнечный», «Світанак», «Надзея» и «Ясельда», пишет belta.by. В составе делегации в Калининград, где 28 и 29 ноября состоятся Дни экономики Брестской области, будут сотрудники санатория «Магистральный». А представители санаториев «Брестагроздравница», «Буг», «Ружанский» 30 ноября примут участие в форум-презентации Брестской области, который пройдет на базе делового и культурного центра посольства Беларуси в России в Москве. За январь - октябрь текущего года санатории области посетили свыше 17,7 тыс. зарубежных гостей. Это на 20% большем, чем за аналогичный прошлогодний период.