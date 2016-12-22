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В Бресте открылась выставка «Белорусы в Войске Польском 1939 - 1945 гг.»

№48 (728) 25 ноября - 1 декабря 2016    Автор: Татьяна ГАПЕЕВА

Выставка будет работать в выставочном зале у Холмских ворот до 31 декабря

Выставка будет работать в выставочном зале у Холмских ворот до 31 декабря // Фото: facebook.com

Экспозиция разместилась в выставочном зале у Холмских ворот мемориального комплекса «Брестская крепость-герой».

На выставке представлены фотографии, документы и другие артефакты из частного архива историка Игоря Мельникова, связанные с участием белорусов в формированиях польской армии в боевых действиях против нацистов на разных фронтах Второй мировой войны.

По оценкам Игоря Мельникова, в рядах польской армии сражались около 70 тысяч белорусов. Эти люди начали с первого дня войны бороться с нацизмом, сделали первый шаг к победе и прошли всю войну с 1939 года.

Выставка уже была представлена в Национальном историческом музее Республики Беларусь. В Брестской крепости она будет экспонироваться до 31 декабря.

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