Лучший спектакль среди театров кукол - брестская «Фро»
№48 (728) 25 ноября - 1 декабря 2016 Автор: Татьяна ГАПЕЕВА
Премьера спектакля «Фро» на сцене Брестского театра кукол состоялась в 2015 году // Фото: Вадим ЯКУБЕНОК
В Минске состоялась церемония награждения IV Республиканского конкурса театрального искусства «Национальная театральная премия». Спектакль «Фро» Брестского театра кукол удостоен двух наград.
Постановку признали лучшим спектаклем среди театров кукол. А актрису Оксану Чивелеву, исполнившую главную роль, наградили в номинации «Лучшая женская роль в спектакле театра кукол».
Статуэтка в номинации «Лучший спектакль театра драмы» досталась «Чайке» Купаловского театра. В номинации «Лучшая женская роль в спектакле театра драмы» победила Марина Денисова за роль в спектакле «Иллюзии» (Национальный центр современных искусств Беларуси). Награду за лучшую мужскую роль в спектакле театра драмы получил Иван Трус за работу в постановке «Крейцерова соната» (Могилевский областной драматический театр). Всего победителей определили в 19 номинациях.
Премьера спектакля «Фро» на сцене Брестского театра кукол состоялась в 2015 году. Его поставил Руслан Кудашов, главный режиссер Большого театра кукол в Санкт-Петербурге. Это третья постановка, которая родилась в результате сотрудничества режиссера с брестскими кукольниками. Руслан Кудашов известен брестскому зрителю по двум успешным постановкам - «Холстомеру» и «Луне Сальери».
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