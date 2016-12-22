«Евровидение» в Украине отменять никто не будет

В начале этой недели мировые СМИ распространили новость о том, что «Евровидение» в Украине могут отменить. Сразу же официальные организаторы конкурса опровергли эту информацию.

«Ни разу во время этого интервью мною не была сказана фраза о том, что Украина может потерять «Евровидение». Однако именно это утверждение тиражируется новостными сайтами, - прокомментировал на своей странице в Фейсбуке и. о. гендиректора Национальной телекомпании Украины (НТКУ) Александр Харебин. - Украина справится, и «Евровидение» пройдет в городе Киеве».

Также, по словам Александра Харебина, 8 декабря Украина должна доложить в Швейцарии на Генеральной Ассамблее Европейского вещательного союза о степени готовности Киева к конкурсу.

Ранее наблюдательный совет «Евровидения» сделал предупреждение Украине из-за срыва сроков подготовки. Главными причинами отставания и. о. главы НТКУ назвал бюрократию, несовершенство тендерного законодательства, задержки с финансовыми гарантиями, саботаж некоторых чиновников и затянувшиеся конкурсы городов. За октябрь организаторам удалось сократить разрыв с утвержденным графиком подготовки с трех месяцев до одного.

Напомним, что «Евровидение-2016» выиграла украинская певица Джамала с песней про депортацию крымских татар «1944».

По результатам конкурса между украинскими городами, финальный этап «Евровидения» пройдет в Киеве 9 - 13 мая в Международном выставочном центре на левом берегу Днепра. Через полгода там появятся пресс-центр на 1,5 - 2 тыс. мест, сцена и трибуны на 8 тыс. зрителей. Всего Украина на подготовку самого масштабного песенного конкурса Европы планирует потратить 22 млн евро.

Беларусь в этом году будет участвовать в «Евровидении» уже 14-й раз. Впервые на этом конкурсе Синеокую представил в 2004 году дуэт Alexandra&Konstantin. Они исполнили песню MyGalileo и заняли 19-е место.

В этом году на национальный отборочный тур «Евровидение-2017» в Белтелерадиокомпанию подали заявки 67 исполнителей, среди которых есть участники как из Беларуси, так и из России, Украины, Туркменистана, Латвии и США. Кто получит право представлять нашу страну, определят профессиональное жюри и зрители не позже 25 января.

Материал подготовлен в рамках Программы межредакционных обменов при поддержке международного медиапроекта MyMedia