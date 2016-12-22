Искусство. Художница Мария Редько рассказала о работе над фильмом «С любовью, Винсент»

Над созданием уникального анимационного полнометражного фильма работали около 100 художников со всего мира. Среди них оказалась и брестчанка Мария Редько.

Документальная картина «С любовью, Винсент» польского режиссера Дороты Кобеллы и британского кинематографиста Хью Уэлчмана полностью написана масляными красками. Работа над фильмом, повествующим о Ван Гоге, велась на протяжении 6 лет. Художники писали в той же технике, что и нидерландский постимпрессионист. Мария Редько стала единственной представительницей Беларуси, трудившейся над картиной. В пятницу 18 ноября в кофейне Paragraph она рассказала о своем участии в фильме и сложностях рабочего процесса.

Как оказалось, первоначально картина была снята «на пленку» с участием актеров. Главную роль исполнил британец Дуглас Бут, который может быть знаком зрителям по сериалу «Большие надежды» и фильму «Ной». Он перевоплотился в Армана Рулена - в 1888 году Ван Гог написал два портрета юноши. В фильме приняли участие Сирша Ронан, Эйдан Тернер, Хелен Маккрори и другие знаменитости. Роль нидерландского художника досталась польскому театральному актеру Роберту Гулячику.

Когда картина была снята, за работу принялись художники. Поначалу в проекте участвовали 10 живописцев, но в этом году процесс решили ускорить. Помимо анимационной студии в Гданьске, открыли две дополнительные: во Вроцлаве и греческих Афинах. Расширили штат художников. Их искали по всему миру.

Отбор состоял из нескольких этапов. Художникам предстояло пройти тест: в течение нескольких дней нарисовать несколько кадров. «Нам нужно было проанимировать Армана, это главный герой, чтобы создатели фильма поняли, как художник понимает анатомию, как разбирается в основах анимации. В группе, в которую я попала, было около 20 человек. После отбора осталось где-то 5», - рассказала Мария Редько.

После этого художники проходили трехнедельное обучение. Они анимировали две сцены из фильма, чтобы понять стиль Ван Гога и разобраться в тонкостях мультипликационного процесса. И только после этого живописцы приступили к работе над собственно фильмом.

80-минутный фильм будет состоять из 60 тысяч кадров. В секунду помещается 12 кадров, то есть 12 картин. За 3,5 месяца Мария Редько успела написать около 300 картин. Кажется, что это очень много. Но если сложить все картины в одну сцену, получится меньше минуты!

Художница работала над несколькими сценами. Если сцена начиналась с нуля, первый кадр приходилось рисовать 2-3 дня в зависимости от его сложности. На его основе делалась анимация. «Нужно было постоянно держать в голове предыдущий кадр. Иногда кадры отличались друг от друга на миллиметр. Иногда было резкое движение, это намного проще анимировать», - поделилась Мария Редько.

Порой художника могли заменить на середине сцены, дав ему другое задание. При просмотре эпизодов фильма это можно заметить невооруженным глазом. «Сцены очень отличаются. У каждого художника свой стиль. Несмотря на то что мы работали в технике Ван Гога, каждый и себя рисовал. Все художники знают, что, когда рисуешь портрет, себя рисуешь постоянно», - уточнила художница.

Каждая новая сцена, по мнению Марии Редько, - это новый вызов. «На самом деле это борьба с собой, - отметила она. - Отличие аниматора от художника в том, что аниматор воплощает не свою идею. Художник работает над своей идеей. То есть уже тяжело. Картина никогда не заканчивается. И это тоже сложно, когда ты месяц видишь одно и то же огромное лицо, которое движется по миллиметру. Мозг, конечно, не запоминает изменений, поэтому возникает ощущение безысходности».

Во время встречи Мария Редько продемонстрировала фрагменты фильма, в работе над которыми принимала участие. После просмотра на ум пришла одна характеристика предстоящей ленты - живая. Картины Ван Гога, наполненные экспрессией и движением, на экране оживают буквально.

Увидеть анимационный фильм можно будет совсем скоро. Планируется, что он выйдет на экраны в 2017 году.