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«Вы все мои дети». В Бресте прошла премьера спектакля «Старший сын»

№48 (728) 25 ноября - 1 декабря 2016    Автор: Татьяна ГАПЕЕВА

«Вы все мои дети». В Бресте прошла премьера спектакля «Старший сын»

«Вы все мои дети». В Бресте прошла премьера спектакля «Старший сын» // Фото: Вадим ЯКУБЕНОК

Брестский театр драмы представил постановку «Старший сын» по одноименной пьесе Александра Вампилова. «БГ» размышляет, будет ли интересен спектакль современной молодежи.

В самом начале этого текста корреспондент «БГ» должна заметить: она из того поколения, которое называют «ох уж эта молодежь». Конечно, нам достается меньше современных школьников, которые родились со смартфоном в руке. Но и мы, молодые люди 25 - 30 лет, в большинстве своем мало представляем жизнь без него.

Мы проводим время, перебрасываясь картинками в соцсетях и пересматривая ролики на youtube, делимся радостными моментами жизни в instagram. Мы хвастаемся шикарным букетом роз, маникюром, «лабутенами», машиной - и иногда это бывает смешным.

Даже сюжет пьесы «Старший сын» корреспондент «БГ» гуглила, в то время как старшему поколению он уж точно был знаком по советскому фильму. Все это так, хотя и немного утрированно. И за этой мишурой кажется, что ничего в нас не осталось разумного, доброго, вечного.

Но все же иногда мы выбираемся в театр (пусть потом и об этом событии расскажем в instagram). И вот мы сидим в зрительном зале и смотрим на сцену, где герои поют «опять от меня сбежала последняя электричка». Герои, оказавшись ночью в чужом городе, пытаются найти ночлег. Попав в дом музыканта-кларнетиста Андрея Сарафанова, один из друзей, Владимир Бусыгин, представляется его сыном. И добродушный Андрей Георгиевич верит ему! Владимир знакомится с детьми Сарафанова, Ниной и Васенькой. Он проникается симпатией к семье и постепенно понимает, какую ошибку совершил.

В спектакле задействованы несколько поколений актеров. С главной ролью прекрасно справился Сергей Петкевич. В его сценического старшего сына перевоплотился Сергей Кондратюк. Интересными получились персонажи Татьяны Дяченко и Ивана Гизмонта, молодых актеров театра.

Почерк режиссера Тимофея Ильевского в постановке узнаваем и для поклонников театрального искусства в дополнительных описаниях не нуждается. Прозрачны и выводы, которые можно сделать после просмотра спектакля.

Будет ли такая постановка интересна современной молодежи? Возможно. Ведь, несмотря на то что герои носят старомодные платья (кстати, по ним сложно определить эпоху, в которой живут герои, сделано ли это намеренно, непонятно), постановка поднимает вопросы, актуальные всегда. Вместе с тем молодежь далека от времени, в которое Александр Вампилов писал свою пьесу, и не испытывает ностальгии по СССР, потому что никогда не жила в той стране. Потому смотреть очередной спектакль такого плана немного скучно.

Ностальгия же Брестского театра драмы по советскому прошлому заметна. В последние годы состоялись премьеры спектаклей по произведениям Михаила Рощина, Людмилы Разумовской. Теперь к списку добавился Александр Вампилов.

И в этом не было бы ничего плохого, если бы театр, во-первых, уделял такое же внимание современной драматургии, во-вторых, ставил экспериментальные спектакли. Если раньше театр хотя бы устраивал читки пьес, то теперь и этого нет.

На премьере постановки «Старший сын» корреспондент «БГ» заметила пустующие места в зале. И это настораживает: если зрители не пришли на премьерный показ, что же будет со спектаклем через год? Конечно, можно сказать, что театральное искусство в целом не пользуется популярностью. И все же новых зрителей нужно стремиться привлекать, а старых удерживать. В том числе разнообразием театральной афиши.

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