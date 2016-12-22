Осужденный на 12 лет за разбой и покушение на убийство солдат признан вменяемым
№47 (623) 21 - 27 ноября 2014 Автор: Эмилия ДАНЧЕНКО
Осужденный на 12 лет за разбой и покушение на убийство солдат, признан вменяемым // Фото: www.ctv.by
Солдата-срочника, сбежавшего в январе из воинской части и напавшего на продавщицу одного из магазинов Бреста, приговорили к 12 годам колонии усиленного режима.
Как выяснило следствие, 17 января - за пять дней до своего дня рождения - 20-летний ефрейтор, служивший в 38-й отдельной мобильной бригаде, заступил в наряд дневальным и получил штык-нож. Около 23.00 он сбежал из части и забрался на ночлег в строящийся неподалеку от места службы жилой дом. Свое бегство солдат, отслуживший полгода, затем объяснял тем, что в этот день его избил сослуживец и таким образом он хотел привлечь внимание командиров к неуставным взаимоотношениям. Однако систематических издевательств над ним следователи не выявили. Более того, подсудимый сам говорил, что его никто постоянно не избивал, с сослуживцами он был в хороших отношениях и командирам ни о чем подобном не докладывал, сообщает «СБ - Беларусь Сегодня».
Вечером следующего дня он купил сигареты и еду в ближайшем магазине, после чего прожил в новостройке еще сутки. 19 января он снова отправился за покупками, только вот денег у него уже не было.
А спустя некоторое время экипаж Московского отдела охраны города Бреста выбыл на место срабатывания тревожной сигнализации в магазине на улице Ковельской. Продавщица рассказала милиционерам, что неизвестный парень в грязной и изорванной одежде зашел в торговый зал, быстро и небрежно стал складывать продукты питания и алкоголь в пакеты. Когда женщина поинтересовалась, есть ли у покупателя средства оплатить товар, он набросился на нее. Избивая продавщицу, злоумышленник нанес ей проникающее ножевое ранение грудной клетки, резаные раны туловища, шеи, головы, сломал руку и скрылся. Пострадавшей впоследствии пришлось потратить около 8 миллионов рублей на лечение.
В итоге парень был задержан сотрудниками милиции в заброшенном доме на улице Узкой. На суде десантник так и не смог объяснить, почему он с такой жестокостью напал на женщину. При этом эксперты признали его вменяемым.
Рядовой был обвинен в самовольной отлучке, покушении на убийство, сопряженном с разбоем, и разбое с причинением тяжких телесных повреждений. Суд приговорил его к 12 годам колонии усиленного режима.
Брестские таможенники задержали крупную партию опасного наркотического вещества
В Бресте подростка избили и порезали ножом из-за футбольных предпочтений
Жена порезала мужа во время семейной ссоры
В Бресте умер ребенок, избитый своей пьяной матерью
За организацию незаконной миграции брестчанин поплатился тремя годами свободы
Брестчанка купила дорогие конфеты, но насладиться ими помешало то, что одна из них оказалась с «мясом»
К семи годам колонии приговорили прапорщика, устроившего стрельбу в войсковой части под Брестом
Брестчанин под действием спиртного и токсических веществ искал сексуальных утех, а получил лишение свободы
Двое брестчан жестко поплатились за содействие в незаконном пересечении границы
Курсы валют
Курсы валют Нац.Банка РБ / Смотреть еще
|Курсы валют
|22.12.16
|23.12.16
|EUR
|1 Евро
|2,0372
|2,0356
|USD
|1 Доллар США
|1,9577
|1,9496
|RUB
|100 Российских рублей
|3,2040
|3,2015
|подробнее
Транспорт Бреста
Автобусы
- Расписание движения городских автобусных маршрутов с 5 декабря 2016 г.
- Схема движения автобусов в Бресте