Осужденный на 12 лет за разбой и покушение на убийство солдат, признан вменяемым

Солдата-срочника, сбежавшего в январе из воинской части и напавшего на продавщицу одного из магазинов Бреста, приговорили к 12 годам колонии усиленного режима.

Как выяснило следствие, 17 января - за пять дней до своего дня рождения - 20-летний ефрейтор, служивший в 38-й отдельной мобильной бригаде, заступил в наряд дневальным и получил штык-нож. Около 23.00 он сбежал из части и забрался на ночлег в строящийся неподалеку от места службы жилой дом. Свое бегство солдат, отслуживший полгода, затем объяснял тем, что в этот день его избил сослуживец и таким образом он хотел привлечь внимание командиров к неуставным взаимоотношениям. Однако систематических издевательств над ним следователи не выявили. Более того, подсудимый сам говорил, что его никто постоянно не избивал, с сослуживцами он был в хороших отношениях и командирам ни о чем подобном не докладывал, сообщает «СБ - Беларусь Сегодня».

Вечером следующего дня он купил сигареты и еду в ближайшем магазине, после чего прожил в новостройке еще сутки. 19 января он снова отправился за покупками, только вот денег у него уже не было.

А спустя некоторое время экипаж Московского отдела охраны города Бреста выбыл на место срабатывания тревожной сигнализации в магазине на улице Ковельской. Продавщица рассказала милиционерам, что неизвестный парень в грязной и изорванной одежде зашел в торговый зал, быстро и небрежно стал складывать продукты питания и алкоголь в пакеты. Когда женщина поинтересовалась, есть ли у покупателя средства оплатить товар, он набросился на нее. Избивая продавщицу, злоумышленник нанес ей проникающее ножевое ранение грудной клетки, резаные раны туловища, шеи, головы, сломал руку и скрылся. Пострадавшей впоследствии пришлось потратить около 8 миллионов рублей на лечение.

В итоге парень был задержан сотрудниками милиции в заброшенном доме на улице Узкой. На суде десантник так и не смог объяснить, почему он с такой жестокостью напал на женщину. При этом эксперты признали его вменяемым.

Рядовой был обвинен в самовольной отлучке, покушении на убийство, сопряженном с разбоем, и разбое с причинением тяжких телесных повреждений. Суд приговорил его к 12 годам колонии усиленного режима.