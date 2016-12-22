У курильщиков онкологические заболевания возникают в 20 раз чаще, чем у некурящих
№46 (726) 11 - 17 ноября 2016 Автор: Алла ВЕРСТОВА
У курильщиков онкологические заболевания возникают до 20 раз чаще, чем у некурящих // Фото: www.lelchitsy.by
За прошлый год раком легкого заболело 585 жителей Брестской области. В 90% случаев появление онкологического заболевания спровоцировано потреблением табака.
В областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья 14 ноября прошла пресс-конференция, посвященная Всемирному дню некурения, который ежегодно проводится в 3-й четверг ноября по инициативе Международного союза по борьбе с раком.
В нашей области курит 25,2% населения (республиканский показатель - 27,9%). Среди подростков до 15 лет табакозависимы 17,9%.
Табачный дым вызывает и обостряет многие заболевания, воздействуя практически на все органы. Курение провоцирует развитие 18 форм рака: легкого, пищевода, гортани, полости рта, мочевого пузыря, поджелудочной железы, почки, желудка, молочной железы, шейки матки и др. По мнению специалистов, у курящих онкологические заболевания возникают от 10 до 20 раз чаще, чем у тех, кто не подвержен табакозависимости.
По данным Международного союза по борьбе с раком, сегодня 30% случаев смерти от рака связаны с курением.
«В прошлом году раком легкого заболело 585 жителей нашей области, среди которых 64 женщины, - привел статистические данные заведующий радиологическим отделением областного онкологического диспансера Валентин Пшебылинский. - Это одна из наиболее часто встречающихся форм онкологии. Примерно в 90% случаев рака легкого повинно потребление табака. Смертность от рака легкого высокая, что связано со сложностью его диагностики. За прошлый год от этого заболевания умерло 406 пациентов. Выживаемость составляет всего от 10 до 30%».
За минувший год у 115 жителей Брестчины был выявлен рак гортани. Для 68 пациентов этот диагноз оказался летальным.
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