Более четверти жителей области сделали прививки от гриппа
№45 (725) 4 - 10 ноября 2016 Автор: Служба информации «БГ»
Более четверти жителей области сделали прививки от гриппа // Фото: www.supersadovnik.ru
Около 363 тыс. жителей области (27,2%) уже привиты против гриппа. В Барановичах, Барановичском и Ивацевичском районах вакцинированы около 30% жителей.
Всего в регионе за счет республиканского бюджета вакцины от вируса получили около 121,5 тыс. человек, сообщает belta.by. В первую очередь от болезни защитились группы с повышенным риском развития постгриппозных осложнений. Это беременные женщины, дети до 3 лет, пожилые граждане, люди с хроническими заболеваниями. Прививки, приобретенные за счет местных бюджетов, сделаны более 191,5 тысяч воспитанников детских садов, школьников, педагогов.
На проведение вакцинации из бюджета направлено почти 1,2 млн рублей, в том числе из республиканской казны выделено 432 тыс. рублей. Для массовой иммунизации в учреждения здравоохранения поступил препарат белорусского производства «Гриппол Плюс».
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