Более четверти жителей области сделали прививки от гриппа

Около 363 тыс. жителей области (27,2%) уже привиты против гриппа. В Барановичах, Барановичском и Ивацевичском районах вакцинированы около 30% жителей.

Всего в регионе за счет республиканского бюджета вакцины от вируса получили около 121,5 тыс. человек, сообщает belta.by. В первую очередь от болезни защитились группы с повышенным риском развития постгриппозных осложнений. Это беременные женщины, дети до 3 лет, пожилые граждане, люди с хроническими заболеваниями. Прививки, приобретенные за счет местных бюджетов, сделаны более 191,5 тысяч воспитанников детских садов, школьников, педагогов.

На проведение вакцинации из бюджета направлено почти 1,2 млн рублей, в том числе из республиканской казны выделено 432 тыс. рублей. Для массовой иммунизации в учреждения здравоохранения поступил препарат белорусского производства «Гриппол Плюс».