В Беларуси на начало 2016 года на диспансерном учете состояли более 287 тысяч больных сахарным диабетом

На Брестчине проживают 42 399 человек с таким диагнозом. Только за 9 месяцев текущего года на учет в области поставили почти 3 тысячи диабетиков.

Эксперты уверены, что наблюдающийся рост заболеваемости сахарным диабетом - это издержки современной цивилизации. Именно ее отрицательные последствия: несбалансированное питание, стрессы, малоподвижный образ жизни - являются ключевыми факторами риска заболевания.

Сахарный диабет - серьезная медико-социальная проблема XXI века. Он признан Генассамблеей ООН в 2006 году неинфекционным заболеванием, носящим характер эпидемии. 20 лет назад количество людей с диагнозом «сахарный диабет» во всем мире не превышало 30 миллионов. Сегодня таких пациентов 370 миллионов, а к 2025 году их число увеличится до 550 миллионов человек.

В Беларуси на начало 2016 года насчитывалось более 287 тысяч больных сахарным диабетом, состоявших на диспансерном учете, в Брестской области - 42 399. За 9 месяцев этого года на Брестчине поставлены на диспансерный учет 2 985 больных сахарным диабетом, из них 74 - с сахарным диабетом 1-го типа, 2 883 - с сахарным диабетом 2-го типа, у 28 человек - другие формы сахарного диабета.

Сахарный диабет - это группа метаболических заболеваний, характеризующихся гипергликемией (состоянием постоянно повышенного уровня глюкозы в крови, обусловленное воздействием генетических и средовых факторов), которая является результатом дефектов секреции инсулина, действия инсулина или обоих этих факторов.

Существуют следующие виды диабета:

- инсулинзависимый диабет (сахарный диабет 1-го типа) - развивается в основном у детей и молодых людей;

- инсулиннезависимый диабет (сахарный диабет 2-го типа) - обычно развивается у людей старше 40 лет, имеющих избыточный вес. Это наиболее распространенный тип болезни (встречается в 80 - 85% случаев);

- вторичный (или симптоматический) сахарный диабет;

- диабет беременных.

- диабет, обусловленный недостаточностью питания.

У пациентов с сахарным диабетом общая смертность повышается в 2-3 раза, риск развития ишемической болезни сердца и инфаркта миокарда - в 2 раза, патологии почек - в 17 раз, гангрены нижних конечностей - в 20 раз, артериальной гипертензии - более чем в 3 раза. Также диабет является ведущей причиной слепоты в мире.

Основные причины смерти пациентов с сахарным диабетом - сердечно-сосудистые и церебро-васкулярные заболевания, атеросклероз и хроническая почечная недостаточность.

В последнее время сахарный диабет часто регистрируется среди детей и подростков. А в некоторых частях мира сахарный диабет 2-го типа стал основным типом диабета среди детей. Есть основания предполагать, что решающую роль в этом играет глобальный рост показателей детского ожирения и физической инертности.

14 ноября ежегодно проводится Всемирный день борьбы с диабетом. Он был учрежден в 1991 году. Дата связана с днем рождения Фредерика Бантинга, который вместе с Чарльзом Бестом сыграл решающую роль в открытии инсулина в 1922-м. Тема Всемирного дня борьбы с диабетом в 2016 году - «Здоровый образ жизни начинается с завтрака».

Основными правилами здорового питания для профилактики развития сахарного диабета, являются:

- увеличение количества потребления овощей и фруктов;

- регулярное потребление продуктов из цельного зерна;

- расширение потребления моно- и полиненасыщенных жиров;

- сокращение потребления трансжиров и насыщенных жиров;

- сокращение потребления сладких газированных напитков.

Ведение здорового образа жизни помогает в 70% случаев предотвратить или отсрочить появление диабета. Важно придерживаться здорового веса тела, быть физически активным, правильно питаться, не злоупотреблять сахаром и насыщенными жирами, воздерживаться от употребления табака.

В различных странах от 40 до 80% лиц с диагнозом «сахарный диабет» не осознают серьезность своего заболевания и зачастую не получают адекватного лечения, препятствующего развитию необратимых осложнений. Скрининг осложнений сахарного диабета является важной составной частью эффективного управления этой болезнью для сохранения качества жизни.

Логотипом Всемирного дня борьбы против диабета является синий круг. В разных культурах круг символизирует жизнь и здоровье. Синий цвет отражает небо, которое объединяет все народы и цвета флага ООН. Синий круг означает единство