Почти у 20 тыс. жителей Беларуси ежегодно диагностируется рак щитовидной железы
№45 (725) 4 - 10 ноября 2016 Автор: Служба информации «БГ»
Проблемы со щитовидкой часто встречаются у тех, кто родился в трагический 1986 год // Фото: nebolet.com
Об этом сообщила заведующая консультативно-диагностическим отделением тиреоидной патологии Минского городского клинического онкологического диспансера Татьяна Леонова.
По ее словам, на базе столичного онкодиспансера организован Республиканский центр опухолей щитовидной железы: «Ежегодно специалисты этого центра оперируют 1 000 - 1 100 пациентов с доброкачественными и злокачественными заболеваниями щитовидной железы».
Специалист отметила, что мониторинг показал, что наибольшее число пациентов с проблемами щитовидки - люди, которым на момент аварии на Чернобыльской АЭС не было 18 лет. Кроме того, заболевания щитовидной железы часто встречаются у тех, кто родился в трагический 1986 год, начиная с апреля.
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