Почти у 20 тыс. жителей Беларуси ежегодно диагностируется рак щитовидной железы

Проблемы со щитовидкой часто встречаются у тех, кто родился в трагический 1986 год // Фото: nebolet.com

По ее словам, на базе столичного онкодиспансера организован Республиканский центр опухолей щитовидной железы: «Ежегодно специалисты этого центра оперируют 1 000 - 1 100 пациентов с доброкачественными и злокачественными заболеваниями щитовидной железы».

Специалист отметила, что мониторинг показал, что наибольшее число пациентов с проблемами щитовидки - люди, которым на момент аварии на Чернобыльской АЭС не было 18 лет. Кроме того, заболевания щитовидной железы часто встречаются у тех, кто родился в трагический 1986 год, начиная с апреля.