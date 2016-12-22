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Почти у 20 тыс. жителей Беларуси ежегодно диагностируется рак щитовидной железы

№45 (725) 4 - 10 ноября 2016    Автор: Служба информации «БГ»

Проблемы со щитовидкой часто встречаются у тех, кто родился в трагический 1986 год

Проблемы со щитовидкой часто встречаются у тех, кто родился в трагический 1986 год // Фото: nebolet.com

Об этом сообщила заведующая консультативно-диагностическим отделением тиреоидной патологии Минского городского клинического онкологического диспансера Татьяна Леонова.

По ее словам, на базе столичного онкодиспансера организован Республиканский центр опухолей щитовидной железы: «Ежегодно специалисты этого центра оперируют 1 000 - 1 100 пациентов с доброкачественными и злокачественными заболеваниями щитовидной железы».

Специалист отметила, что мониторинг показал, что наибольшее число пациентов с проблемами щитовидки - люди, которым на момент аварии на Чернобыльской АЭС не было 18 лет. Кроме того, заболевания щитовидной железы часто встречаются у тех, кто родился в трагический 1986 год, начиная с апреля.

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