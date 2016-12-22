За организацию незаконной миграции брестчанин поплатился тремя годами свободы

Таксист нашел себе приработок в виде доставки из Москвы в Брест вьетнамцев, желающих переправиться в страны Западной Европы. И заработал… 3 года лишения свободы с конфискацией имущества.

В погоне за легким хлебом

К своим 29 годам брестчанин Георгий Гук (имя и фамилия изменены - прим. авт.) был уже четырежды судимым. Первый раз нелады с законом у него возникли еще в подростковом возрасте. В сентябре 2000 года, будучи 16-летним подростком, Гоша был уличен в краже, за что получил наказание в виде 3 лет лишения свободы с конфискацией имущества и отсрочкой исполнения приговора сроком на 1 год.

Но вместо того чтобы оценить лояльность суда, проявленную в связи с его нежным возрастом, и начать чтить Уголовный кодекс, Георгий вляпался в криминальную историю покруче первой. В октябре 2001-го он был осужден сразу по трем статьям УК: за кражу, грабеж и разбой. По всем случаям совершенных им преступлений навар получен в крупном размере. Но даже с учетом неотбытого прежнего срока Гуку отмерили за весь криминальный букет только три с половиной года лишения свободы. По УДО он вышел на свободу на 9 месяцев раньше.

Видимо, негативный опыт пребывания в колонии так и не заставил Георгия задуматься и сделать правильные выводы. В ноябре 2006-го суд приговорил его к 5 годам лишения свободы с конфискацией за изготовление и хранение наркотиков с целью сбыта. Фемида к Гуку снова оказалась благосклонна: осужденный по ч. 2 ст. 328 УК, он получил минимальный срок - 5 лет лишения свободы. А освободился и того раньше - в конце апреля 2009 года. Сначала неотбытое наказание в виде 2 лет и 5 месяцев ему заменили ограничением свободы без направления в исправительное учреждение, а потом и вовсе с июля 2010 года он был освобожден от наказания по амнистии.

Рецидив не заставил себя ждать долго. В ноябре 2011 года суд приговорил Георгия Гука к 3 годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение за хранение наркотиков без цели сбыта (ч. 1 ст. 328 УК). А в июне 2013 года, не дожидаясь окончания срока наказания, он еще раз сменил амплуа, организовав криминальный бизнес по доставке к белорусско-польской границе вьетнамцев, желающих незаконно мигрировать в Западную Европу.

Специализация - перевозка вьетнамцев

На тот момент Георгий работал таксистом в одной из брестских фирм. На рабочем авто «Тойота Камри», принадлежащем предприятию, Гук 19 июня прошлого года выехал из Бреста в Москву. На следующий день на московском рынке «Садовод» он встретился с четырьмя гражданами Вьетнама, которых по договоренности переправил в Брест. Здесь он разместил иностранцев на съемной квартире. А 21 июня Георгий отвез их к белорусско-польской границе, высадив неподалеку от пункта пропуска «Козловичи». За свои услуги - доставку из Москвы, предоставление ночлега, подвоз к границе - таксист взял с незаконных мигрантов (у большинства из которых отсутствовали паспорта или заменяющие их документы, не было виз, регистрации и миграционных карт) 1 100 долларов США.

Сталкер - знаток опасных объектов и территорий, проводник.

Буквально следующей же ночью эти вьетнамцы были обнаружены и задержаны нарядом пограничной заставы.

Тем не менее 8 июля Гук повторил свою операцию «Ы», действуя по уже обкатанному им сценарию. Правда, на этот раз вьетнамцев было трое. 11 июля их постигла та же участь, что и первую партию клиентов: в ходе оперативно-поисковых мероприятий все они были задержаны в районе пункта пропуска. Им переезд из Москвы к границе обошелся значительно дороже, чем «первопроходцам», - 1 800 «зеленых» плюс 3 500 российских рублей. Видимо, во время «еды» к Георгию Гуку, как водится, пришел аппетит.

А 22 июля таксист привез из Москвы еще пятерых вьетнамцев, рискнувших поискать лучшей доли на просторах Западной Европы. Он доставил их на съемную квартиру по ул. Воровского в Бресте. Действуя, словно шпион, таксист постоянно менял конспиративное жилье для своих подопечных. Через день опять же на служебном авто Георгий доставил одного из вьетнамцев к границе, высадив рядом с пунктом пропуска «Козловичи». Эту партию незаконных мигрантов, судя по всему, пограничники уже ждали. Ведь 24 июля примерно в 4 утра четверо граждан Вьетнама были задержаны прямо на съемной квартире, а через некоторое время в ста метрах от пункта пропуска обнаружился и их пятый собрат по несчастью. Неудачный «побег из Шоушенка» опустошил карманы вьетнамцев на 1 800 американских «рублей».

«А я тут ни при чем!»

Гуку было предъявлено обвинение в организации незаконного въезда вьетнамцев в Беларусь и их незаконной миграции, но он своей вины не признавал. Таксист заявил, что иностранных граждан с азиатской внешностью в Брест подвозил, но о том, кем они являются и для чего едут в пограничный город, не имел представления.

Первоначально на допросе он пояснил, что вьетнамцы вызывали его официально как таксиста, действуя через диспетчера. Но потом свои показания поменял, указав, что действовал по собственной инициативе, без ведома руководства таксомоторной фирмы.

Также он заверил, что у всех иностранных граждан были документы, которые он лично видел. Мол, он не знает, почему при задержании у большинства вьетнамцев паспортов не оказалось. Дескать, об их преступном намерении незаконно пересечь границу ничего не знал, а подвозил их туда потому, что клиенты об этом просили.

Рассказал Гук, что съездить в Москву ему предложил его друг. Мол, собирались ехать вдвоем, но потом тот-де вдруг в последний момент отказался. Вот и пришлось ему смотаться туда самому…

Его товарищ несколько прояснил ситуацию. Оказалось, пограничники, в поле зрения которых он уже ранее попадал, предварительно его предупредили, что за перевоз в страну иностранных граждан без документов предусмотрена уголовная ответственность. Дескать, перед поездкой в российскую столицу и ему, и Гуку было достоверно известно, что везти в Брест, непосредственно к границе, нужно граждан Вьетнама. Мол, он после разговора с пограничниками от этой затеи отказался, а Георгий к его предупреждениям не прислушался. Гук, конечно же, его показания опровергал, поясняя, что тот ни о чем его не предупреждал, и о том, что перевозит вьетнамцев без документов, он-де ни сном ни духом.

Криминальный бизнес вышел боком

«В ходе следствия было допрошено огромное количество свидетелей, - рассказал корреспонденту «БГ» старший следователь первого следственного отделения Брестского межрайонного отдела Следственного комитета РБ майор юстиции Евгений Латышев. - Среди них лица, которые ранее занимались перевозкой незаконных мигрантов, владелицы нескольких сдаваемых в аренду квартир, директор, водители и диспетчеры предприятия, на котором работал таксистом Гук, задержанные на границе вьетнамцы. В показаниях некоторых из этих свидетелей содержались неоспоримые доказательства, подтверждающие вину Гука в организации незаконной миграции.

Кстати, некоторые из вьетнамцев признались, что собирались попасть в Польшу, спрятавшись при пересечении границы в грузовом автомобиле. Что водитель подвез их к пограничному переходу, указал им направление, куда идти, а документы не спрашивал, так как знал, что они будут незаконно пересекать границу. Другие говорили, что приехали в Беларусь для трудоустройства через знакомых и вовсе не ставили цель попасть за рубеж. Однако суд оценил такие показания критически, ведь у большинства граждан Вьетнама отсутствовали документы. Суд счел, что, скрывая истинную цель, они пытались избежать ответственности за незаконное пребывание на территории иностранного государства.

Георгий Гук был признан виновным в организации незаконной миграции, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 371-1 УК. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с конфискацией имущества. С учетом того, что он совершил новое преступление, не отбыв ранее назначенное наказание, по совокупности приговоров частично его прибавили к нынешнему. Таким образом, Гук лишен свободы на срок 3 года и 3 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях строгого режима. Криминальный способ зарабатывания денег и на этот раз не пошел ему впрок».

ДОПОЛНЕНИЕ

Статья 371-1 УК, ч. 2: «Организация незаконной миграции, совершенная способом, представляющим опасность для жизни или здоровья иностранных граждан или лиц без гражданства, либо связанная с жестоким или унижающим их достоинство обращением, либо совершенная повторно, либо группой лиц по предварительному сговору, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет с конфискацией имущества или без конфискации».