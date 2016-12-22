Осторожно! Постельные клопы!
№44 (724) 28 октября - 3 ноября 2016 Автор: заведующая отделом профилактической дезинфекции ГУ «Брестский зонЦГиЭ» Ирина ЛИПСКАЯ
Продолжительность жизни клопов - год-полтара // Фото: expo-dez.ru
Все чаще брестчане и жители Брестского района стали обращаться в санслужбу по поводу уничтожения в жилых домах насекомых, лишающих их нормального сна и отдыха, - постельных клопов.
Это гнездово-норовые подстерегающие паразиты. Гнездятся они в щелях и отверстиях стен, вокруг дверных и оконных рам, в мебели, под коврами и сухой штукатуркой, за картинами и зеркалами, в складках матрацев, в книгах и других предметах домашнего обихода. Места постоянного обитания насекомых легко обнаружить по черным или коричневым шкуркам личинок. Клопы издают специфический неприятный запах, выделяемый пахучими железами. Днем они прячутся, а ночью выползают из своих укрытий и нападают на спящих людей.
У клопов отлично развиты органы обоняния, они могут обнаруживать жертву на значительном расстоянии. Кровью питаются как имаго, так и личинки. Они легко переползают из одного помещения в другое через отверстия и щели, по ходу водопроводных, отопительных и газовых труб, электропроводки, в теплое время - по наружным стенам зданий. Насекомые могут быть занесены с вещами, одеждой, со старой мебелью.
Продолжительность жизни клопов - год-полтара. Размножаются клопы в отапливаемых помещениях круглый год. Самка ежедневно откладывает 1 - 12 яиц. Сроки развития зависят от температуры и влажности в помещениях. При температуре плюс 22 - 26 градусов яйца развиваются 3 - 5 дней. При температуре плюс 14 - 18 градусов - 18 - 20 дней.
Клопы, как и многие бытовые насекомые, плохо переносят резкое понижение или резкое повышение температуры; при температуре минус 17 градусов они живут только 1 сутки, при температуре плюс 45 градусов погибают через 45 минут.
После укола кожного покрова человека насекомое выпускает в ранку из особой железы секрет, который препятствует свертыванию крови. Укус клопа вызывает болезненный зуд, образование волдырей и расчесов. При отсутствии людей они могут нападать на домашних животных, голубей и других птиц. Длительность сосания крови - до 15 минут. Самки за один раз высасывают около 7 мг крови - количество, равное ее двойному весу, личинка - 1,3 мг.
Для предупреждения появления клопов, а также создания условий, препятствующих их существованию, необходимо соблюдать элементарные гигиенические нормы:
- постоянное поддержание санитарного порядка в квартире;
- своевременное проведение ремонта в помещении (заделка щелей, мелких отверстий в стенах, полах, плинтусах, оклейка обоев, систематический ремонт мягкой мебели и т. д.);
- систематический осмотр всех мест возможного обитания и гнездования клопов;
- при переезде, приобретении мебели, бывшей в употреблении, необходим осмотр и при необходимости своевременное проведение истребительных мероприятий.
Если в вашем доме появились клопы, обращайтесь в отдел профилактической дезинфекции Брестского зонального центра гигиены и эпидемиологии» по адресу г. Брест, ул. В.Хоружей, 6, телефоны: 20-75-62,20-75-64, 20-31-95.
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