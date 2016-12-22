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Более 8 тыс. школьников оздоровят на осенних каникулах

№44 (724) 28 октября - 3 ноября 2016    Автор: Служба информации «БГ»

Более 8 тыс. школьников оздоровят на осенних каникулах

Более 8 тыс. школьников оздоровят на осенних каникулах // Фото: odinfm.ru

Около 220 оздоровительных лагерей будет организовано на осенних каникулах в Брестской области. 

Лагеря с дневным пребыванием будут функционировать при учреждениях образования не менее шести дней с 30 октября по 7 ноября, сообщает БелТА со ссылкой на главного специалиста управления образования облисполкома Аллу Сенькевич.

Всего за это время планируется оздоровить 8,5 тыс. школьников региона. Оздоровление и занятость детей во время каникул будут организованы с учетом их интересов. Так, только в лагерях при спортивных школах отдохнут и наберутся сил около одной тысячи юных атлетов. На базе областного лицея имени П.Машерова будет работать лагерь для одаренных учащихся. Он рассчитан на 60 ребят, заниматься с ними будут преподаватели брестских вузов.

На проведение осенней оздоровительной кампании в Брестской области из средств государственного социального страхования выделено 185,9 тыс. белорусских рублей. 

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