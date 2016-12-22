В областной больнице появилось оборудование для детального обследования почек

Современный эндоскоп, который обнаружит камни и распознает опухоль на ранней стадии, когда их еще не видят томографы и УЗИ, куплен благодаря японской программе. Аппарат позволяет удалять новообразования локально - с помощью лазера, без сложных операций, сообщает телеканал ОНТ.

Около 40% от общего числа стационарных больных страдают мочекаменной болезнью. Ранее в отделении урологии областной больницы были только жесткие эндоскопы. «Прямое зрение» позволяло лечить эндоскопически далеко не всех пациентов с таким диагнозом.

В Беларуси японский проект помогает людям, пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС. В результате техногенной катастрофы в Брестской области загрязненными оказались три района с населением 145 тысяч человек.