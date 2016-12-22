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Мамы должны быть здоровы

№42 (722) 14 - 20 октября 2016    Автор: Служба информации «БГ»

Мамы должны быть здоровы

Мамы должны быть здоровы // Фото: mosmama.ru

Мероприятия, приуроченные ко Дню матери, пройдут и в учреждениях здравоохранения Брестчины. 

Среди них - информационно-образовательные мероприятия и консультации специалистов по различным аспектам охраны здоровья матери и ребенка, вопросам репродуктивного здоровья молодежи, профилактики инфекций, передаваемых половым путем, предупреждения зависимостей, а также будут работать горячие линии, сообщает Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Так, 14 октября с 09.00 до 16.00 будет работать прямая телефонная линия по номеру (8016) 21-43-00.

Кроме того, с 14.00 до 16.00 в пятницу на базе Брестского родильного дома можно будет бесплатно получить консультации акушера-гинеколога и детского гинеколога.

В субботу 15 октября в 10.00 там же пройдет информационно-консультативная встреча по проблемным вопросам охраны материнства и детства, репродуктивным нарушениям, предупреждению и лечению заболеваний женской половой сферы и планированию беременности и другим вопросам.

Уточнить информацию о мероприятиях можно по телефону (8016) 22-10-75.

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