Мамы должны быть здоровы

Среди них - информационно-образовательные мероприятия и консультации специалистов по различным аспектам охраны здоровья матери и ребенка, вопросам репродуктивного здоровья молодежи, профилактики инфекций, передаваемых половым путем, предупреждения зависимостей, а также будут работать горячие линии, сообщает Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Так, 14 октября с 09.00 до 16.00 будет работать прямая телефонная линия по номеру (8016) 21-43-00.

Кроме того, с 14.00 до 16.00 в пятницу на базе Брестского родильного дома можно будет бесплатно получить консультации акушера-гинеколога и детского гинеколога.

В субботу 15 октября в 10.00 там же пройдет информационно-консультативная встреча по проблемным вопросам охраны материнства и детства, репродуктивным нарушениям, предупреждению и лечению заболеваний женской половой сферы и планированию беременности и другим вопросам.

Уточнить информацию о мероприятиях можно по телефону (8016) 22-10-75.