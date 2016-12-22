Брестчанка купила дорогие конфеты, но насладиться ими помешало то, что одна из них оказалась с «мясом» // Фото: www.ua.all.biz

Есть ли у потребителя шанс вернуть деньги за некачественный товар и посодействовать тому, чтобы его продавец был наказан? В какие инстанции нужно для этого обращаться?

«Откусила, а там вдруг что-то зашевелилось»

В редакцию «БГ» позвонила брестчанка Надежда Ивановна и рассказала о том, почему после покупки сладкого лакомства ее эмоции стали резко негативными.

«В свой день ангела я решила немного побаловать себя и близких, купив конфет «Красная шапочка», - пояснила женщина.

- Казалось бы, хорошие конфеты, килограмм стоит больше 100 тысяч. Какой может быть подвох?! Я сразу же угостила домашних, и буквально две конфеты осталось у меня. Когда развернула первую, на ней оказался белый налет. Ну да ладно, это не говорит о том, что конфета испорчена. Съела, ничего. А вторую откусила, смотрю, а там вдруг что-то зашевелилось. Что это, сразу без очков не смогла разобрать. Взглянула, надев очки, а там - червяк. Небольшой по размеру, белый с темноватой головкой, похожий на тех, что бывают в крупах. Поскорее выплюнула уже откушенный кусочек конфеты. А та, которую съела первой, у меня сама назад запросилась».

Надежда Ивановна добавила, что конфеты покупала в одном из брестских магазинов, но брала их на развес. Возможности посмотреть, не нарушен ли срок годности, таким образом, у нее не было, а какие они на вид, за оберткой ведь не увидишь.

«У конфетки с «мясом», когда ее развернула, бок был раскрошившийся или погрызенный, - продолжила она. - Правда, я этому в тот момент не придала значения… Неприятно, но так получилось, что мне даже не с чем идти в магазин, чтобы показать продавцам, чем они торгуют. Я конфеты на улице ела, сидя на скамейке. Когда я в сердцах выплюнула конфету с червяком, подбежала собака, хвать ее и съела. Думаю, пойди я в магазин, так там бы мне сказали, мол, ты, бабка, заныкала где-то эту конфету и держала сто лет, вот в ней и развелись червяки».

Стучитесь в эти двери, и вам ответят

Корреспондент «БГ» позвонила председателю областной организации ОО «Белорусское общество защиты прав потребителей» Ирине Марковой, чтобы узнать, обращались ли к ней с такого рода жалобами и что нужно делать в подобной ситуации.

Она пояснила, что сама как-то обнаружила червей в купленных конфетах. А что касается жалоб потребителей, то такого рода претензий не предъявлялось уже давно.

«Чтобы вернуть деньги за некачественный товар, можно обратиться непосредственно в магазин, предоставив упаковку от конфет и чек об оплате покупки, - посоветовала Ирина Андреевна. - Если человек приобрел червивые конфеты и хочет добиться того, чтобы этот товар вообще убрали из продажи, нужно обратиться в управление торговли или в госконтроль, написав заявление. В результате проведенной проверки, если товар окажется некачественным или выявятся нарушения условий его хранения, может быть изъята вся партия.

Заодно порекомендовала бы всем очень внимательно проверять продукты еще до покупки, тщательно осматривать товар, обязательно уточнять срок годности».

Корреспондент «БГ» связалась с управлением торговли и услуг Брестского горисполкома и спросила, действительно ли сообщение о конфетах с «мясом» станет поводом для проверки.

«Все же, думаю, лучше с таким вопросом обратиться непосредственно в центр гигиены и эпидемиологии, - считает главный специалист управления Мария Гоменюк. - Объясню почему. Если червяк попал в конфеты, то, скорее всего, в этом магазине нарушаются правила хранения продтоваров. Значит, развели насекомых и не производилась своевременно дезинсекция. Возможно, у продукта вообще уже вышел срок хранения. Санслужба это выявит точно».

Мы решили узнать, что по этому поводу думает сама брестская санитарная служба и готова ли она помочь.

«Конечно, есть смысл обращаться с такой проблемой и к продавцу, и к производителю товара, и к нам, - заверил заместитель главного врача Брестского зонального центра гигиены и эпидемиологии Дмитрий Мозоль. - Также потребитель, купивший некачественный товар, может взять в том магазине, где он был приобретен, книгу замечаний и предложений и вписать туда свои претензии. В любом случае эта информация будет проверяться специалистами нашего центра».

А в Комитете госконтроля корреспонденту пояснили: заявление такого рода будет принято. Но не исключено, что его потом отправят в санитарную службу или в управление торговли горисполкома. Кто будет заниматься проверкой, решает руководство комитета.

Покупатели, смотрите в оба!

Кстати, во Всемирной паутине корреспондент «БГ» обнаружила огромное количество сообщений о схожих ситуациях. Люди без конца жалуются на червей в конфетах и шоколадках… И даже, не поверите, на дохлых мышей в крупах и презервативы в хлебобулочных изделиях.

Некоторые из пострадавших при этом делятся опытом по отстаиванию своих прав потребителя. Одни сообщают, что у них попытка наказать продавца или производителя ни к чему не привела. Даже иск в суд не дал результата. Ответчики-де трактовали ситуацию так: раз упаковка вскрыта, то это ни что иное, как происки конкурентов, нарочно подкинувших в продукт «вложения» - и выходили из воды сухими.

Другие потребители говорят, что и без искового заявления в суд им в подобной ситуации вернули деньги, извинились и даже компенсировали моральный вред.

Хотя вопрос, конечно, очень серьезный, но немало на просьбы о помощи отзывов, переводящих все в шутку. Допустим, жалуется кто-то, что в купленных конфетах обнаружил червей, но уже после того, как съел несколько штук. Мол, не исключено, что червяки были во всех, значит, они съедены. А собеседники интересуются: «Как, без кетчупа?!» Хотя большинство сочувствуют, а кое-кто и несколько своеобразно утешает: не тот червяк, которого мы едим, а тот, что нас ест.

Словом, не теряйте бдительности и всегда смотрите в оба!