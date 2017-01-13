Спорт Последние комментарии
отправить ссылкуseparator Комментарииseparator версия для печатиseparator изменить шрифт

ХК «Брест» обыграл ХК «Витебск» (2:0) в заключительном матче домашней серии

№3 (735) 13 - 19 января 2017    Автор: Сергей ХОТЫНЮК

ХК «Брест» обыграл ХК «Витебск»

ХК «Брест» обыграл ХК «Витебск» // Фото: brest-hockey.by

Этим поединком, который состоялся 12 января, брестчане завершили домашнюю серию игр, в которой сумели набрать 8 баллов из 12 возможных. Тем самым они продлили свою беспроигрышную серию до трех матчей.

Обе команды начали одинаково активно. Однако чуть удачливее уже на 5-й минуте оказались хоккеисты «Бреста», открывшие счет. У защитника Дмитрия Климовца получился классный бросок с кистей.

Воодушевившись этой маленькой победой, подопечные Романа Романенко стали чаще совершать набеги на владения Валерия Пронина. Но пробить вратаря соперника еще раз им удалось лишь в заключительной трети, реализовав большинство. Автор первой шайбы Дмитрий Климовец и Максим Титок помогли гродненскому форварду Никите Павлову забросить пятую шайбу в сезоне и установить окончательный счет встречи - 2:0. Брестский страж ворот Максим Городецкий совершил шот-аут, отразив 19 бросков по своим воротам, и стал второй звездой матча.

Следующие три игры брестские хоккеисты проведут на выезде. 15, 17 и 21 января наша команда сыграет с новополоцким «Химиком-СКА» и командами «Витебска» и «Могилева» соответственно.

ХК «Брест» - ХК «Витебск» - 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Голы: 1:0 - Климовец (Титок, Шевчук, 4.23). 2:0 - Н.Павлов (Титок, Климовец, 47.48 - бол.). Броски: 31 (8-8-15) - 19 (5-4-10). Штраф: 10 - 35.

Состав «Бреста»: Городецкий; Исайков - Лемачко (к.), Мирончик - Лоскутов - К.Рашевский; Максимов - Климовец, Н.Павлов - Титок - Шевчук; Кравец - Высоцки, Шаран - Залузький - М.Яновский; Шинкарук.

Турнирная таблица чемпионата Беларуси по хоккею (Экстралига). Группа Б

 

Команда

И

В

ВО (Б)

ПО (Б)

П

Ш

О

1.

Лида

30

15

2

0

13

91-76

49

2.

Беларусь U-20

29

13

1

3

12

89-75

44

3.

Витебск

31

7

2

0

22

64-137

25

4.

Химик-СКА (Новополоцк)

31

6

1

4

20

55-143

24

5.

Могилев

30

6

0

1

23

73-165

19

6.

Брест

31

3

3

1

24

44-155

16

Примечание: И - игры, В - выигрыши в основное время, ВО (Б) - выигрыши в овертайме (или по буллитам), ПО (Б) - поражения в овертайме (или по буллитам), П - поражения в основное время, Ш - шайбы (заброшено – пропущено), О - очки.

Поделиться    
КомментарииПравила комментирования
Другие статьи рубрики "Спорт"

Знакомьтесь - пятерка бомбардиров «Элитки»

ХК «Брест» - ХК «Могилев» - 6:3 (3:2, 1:0, 2:1)

БГК примет участие в турнире «Кубок Риихимяки» в Финляндии

В Бресте прошел IX ежегодный международный турнир по алтимат фрисби Winter Brest 2017

Сборная Беларуси по гандболу продолжает подготовку к ЧМ-2017, который пройдет во Франции

Команды-неудачницы, не попавшие в 1/8 финала, поборются за сохранение прописки в Элит-лиге

Брестский «Аматар» не смог преодолеть стадию 1/8 финала Кубка страны по мини-футболу

Турнир «летающих тарелок» примет брестская «Виктория»

Волейболистки «Прибужья» на своей площадке дважды уступили барановичскому «Атланту»

Определились все участники плей-офф Elite League сезона 2016-2017

Ремесленница Марина Андрусенко провела в редакции «БГ» мастер-класс по изготовлению праздничной куклы
Брестская ремесленница о том, как сделать новогоднего ангела своими руками. Пошаговая инструкция
Третий вечер, названный «Музыкальная Европа», посвятили преимущественно польским композиторам
Третий вечер, названный «Музыкальная Европа», посвятили преимущественно польским композиторам (Фото: Вадим ЯКУБЕНОК)
Брестская афиша

Курсы валют

Курсы валют Нац.Банка РБ / Смотреть еще

Курсы валют  13.01.17   14.01.17
EUR1 Евро2,07742,0740
USD1 Доллар США1,95421,9509
RUB100 Российских рублей3,29023,2853
подробнее

Транспорт Бреста

Автобусы

Троллейбусы

Маршрутные такси

Поезда

Работа сегодня