ХК «Брест» обыграл ХК «Витебск» (2:0) в заключительном матче домашней серии

Этим поединком, который состоялся 12 января, брестчане завершили домашнюю серию игр, в которой сумели набрать 8 баллов из 12 возможных. Тем самым они продлили свою беспроигрышную серию до трех матчей.

Обе команды начали одинаково активно. Однако чуть удачливее уже на 5-й минуте оказались хоккеисты «Бреста», открывшие счет. У защитника Дмитрия Климовца получился классный бросок с кистей.

Воодушевившись этой маленькой победой, подопечные Романа Романенко стали чаще совершать набеги на владения Валерия Пронина. Но пробить вратаря соперника еще раз им удалось лишь в заключительной трети, реализовав большинство. Автор первой шайбы Дмитрий Климовец и Максим Титок помогли гродненскому форварду Никите Павлову забросить пятую шайбу в сезоне и установить окончательный счет встречи - 2:0. Брестский страж ворот Максим Городецкий совершил шот-аут, отразив 19 бросков по своим воротам, и стал второй звездой матча.

Следующие три игры брестские хоккеисты проведут на выезде. 15, 17 и 21 января наша команда сыграет с новополоцким «Химиком-СКА» и командами «Витебска» и «Могилева» соответственно.

ХК «Брест» - ХК «Витебск» - 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Голы: 1:0 - Климовец (Титок, Шевчук, 4.23). 2:0 - Н.Павлов (Титок, Климовец, 47.48 - бол.). Броски: 31 (8-8-15) - 19 (5-4-10). Штраф: 10 - 35.

Состав «Бреста»: Городецкий; Исайков - Лемачко (к.), Мирончик - Лоскутов - К.Рашевский; Максимов - Климовец, Н.Павлов - Титок - Шевчук; Кравец - Высоцки, Шаран - Залузький - М.Яновский; Шинкарук.

Турнирная таблица чемпионата Беларуси по хоккею (Экстралига). Группа Б

Команда И В ВО (Б) ПО (Б) П Ш О 1. Лида 30 15 2 0 13 91-76 49 2. Беларусь U-20 29 13 1 3 12 89-75 44 3. Витебск 31 7 2 0 22 64-137 25 4. Химик-СКА (Новополоцк) 31 6 1 4 20 55-143 24 5. Могилев 30 6 0 1 23 73-165 19 6. Брест 31 3 3 1 24 44-155 16

Примечание: И - игры, В - выигрыши в основное время, ВО (Б) - выигрыши в овертайме (или по буллитам), ПО (Б) - поражения в овертайме (или по буллитам), П - поражения в основное время, Ш - шайбы (заброшено – пропущено), О - очки.