ХК «Брест» обыграл ХК «Витебск» (2:0) в заключительном матче домашней серии
№3 (735) 13 - 19 января 2017 Автор: Сергей ХОТЫНЮК
ХК «Брест» обыграл ХК «Витебск» // Фото: brest-hockey.by
Этим поединком, который состоялся 12 января, брестчане завершили домашнюю серию игр, в которой сумели набрать 8 баллов из 12 возможных. Тем самым они продлили свою беспроигрышную серию до трех матчей.
Обе команды начали одинаково активно. Однако чуть удачливее уже на 5-й минуте оказались хоккеисты «Бреста», открывшие счет. У защитника Дмитрия Климовца получился классный бросок с кистей.
Воодушевившись этой маленькой победой, подопечные Романа Романенко стали чаще совершать набеги на владения Валерия Пронина. Но пробить вратаря соперника еще раз им удалось лишь в заключительной трети, реализовав большинство. Автор первой шайбы Дмитрий Климовец и Максим Титок помогли гродненскому форварду Никите Павлову забросить пятую шайбу в сезоне и установить окончательный счет встречи - 2:0. Брестский страж ворот Максим Городецкий совершил шот-аут, отразив 19 бросков по своим воротам, и стал второй звездой матча.
Следующие три игры брестские хоккеисты проведут на выезде. 15, 17 и 21 января наша команда сыграет с новополоцким «Химиком-СКА» и командами «Витебска» и «Могилева» соответственно.
ХК «Брест» - ХК «Витебск» - 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Голы: 1:0 - Климовец (Титок, Шевчук, 4.23). 2:0 - Н.Павлов (Титок, Климовец, 47.48 - бол.). Броски: 31 (8-8-15) - 19 (5-4-10). Штраф: 10 - 35.
Состав «Бреста»: Городецкий; Исайков - Лемачко (к.), Мирончик - Лоскутов - К.Рашевский; Максимов - Климовец, Н.Павлов - Титок - Шевчук; Кравец - Высоцки, Шаран - Залузький - М.Яновский; Шинкарук.
Турнирная таблица чемпионата Беларуси по хоккею (Экстралига). Группа Б
|
|
Команда
|
И
|
В
|
ВО (Б)
|
ПО (Б)
|
П
|
Ш
|
О
|
1.
|
Лида
|
30
|
15
|
2
|
0
|
13
|
91-76
|
49
|
2.
|
Беларусь U-20
|
29
|
13
|
1
|
3
|
12
|
89-75
|
44
|
3.
|
Витебск
|
31
|
7
|
2
|
0
|
22
|
64-137
|
25
|
4.
|
Химик-СКА (Новополоцк)
|
31
|
6
|
1
|
4
|
20
|
55-143
|
24
|
5.
|
Могилев
|
30
|
6
|
0
|
1
|
23
|
73-165
|
19
|
6.
|
Брест
|
31
|
3
|
3
|
1
|
24
|
44-155
|
16
Примечание: И - игры, В - выигрыши в основное время, ВО (Б) - выигрыши в овертайме (или по буллитам), ПО (Б) - поражения в овертайме (или по буллитам), П - поражения в основное время, Ш - шайбы (заброшено – пропущено), О - очки.
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