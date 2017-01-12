Спорт Последние комментарии
отправить ссылкуseparator Комментарииseparator версия для печатиseparator изменить шрифт

ХК «Брест» - ХК «Могилев» - 6:3 (3:2, 1:0, 2:1)

№3 (735) 13 - 19 января 2017    Автор: Сергей ХОТЫНЮК

Хоккеисты «Бреста» одержали победу на домашнем льду, одолев 10 января команду из Могилева

Хоккеисты «Бреста» одержали победу на домашнем льду, одолев 10 января команду из Могилева // Фото: gorad.by

Хоккеисты «Бреста» одержали победу на домашнем льду, одолев 10 января команду из Могилева. Это вторая победа брестчан в сезоне в основное время. 

Весомый вклад в успех хозяев (8 результативных баллов на двоих) внес дуэт нападающих из города над Неманом: Никита Павлов и Максим Титок.

Начало встречи выдалось весьма спокойным. Вратари команд фактически бездействовали, однако затем брестчане заработали на ровном месте 2 удаления подряд. До поры до времени команде Романа Романенко удавалось сдерживать натиск соперника, однако в начале 9-й минуты могилевчане все-таки открыли счет, когда у хозяев льда на скамейке штрафников находился Евгений Лоскутов, отбывавший наказание вместо вратаря.

Хоккеисты «Могилева» как по нотам разыграли комбинацию, завершил которую Владислав Ломакин. Но радовались соперники недолго. Всего через минуту с небольшим сработала гродненская связка Павлов - Титок, и счет стал ничейным. Вскоре, вновь пропустив в меньшинстве, «зубрам» пришлось исполнять роль догоняющих.

Это завело хозяев, и они не только восстановили статус-кво, но и вышли вперед. Сначала Максим Титок, выехав из-за ворот, поразил владения Евгения Владимировича, реализовав первое большинство брестчан, а всего через 20 секунд забросил Михаил Яновский.

После перерыва команды прибавили в движении, особенно могилевчане. Они заставили хозяев много времени уделять обороне собственных ворот. Надежно в «рамке» действовал Максим Городецкий, не раз выручивший своих партнеров. Но все же шайбу забросили не подопечные Юрия Чуха, а хозяева.

Максим Титок, поборовшись с соперником у чужих ворот, помог отличиться накатившему на «пятак» Антону Шевчуку - 4:2. Больше ни одной из команд забросить до перерыва не удалось.

Третья двадцатиминутка стала апогеем испытания для нервов и напряжения после того, как Артем Васько на 46-й минуте удачно подставил клюшку под несильный наброс на ворота Городецкого. Шайба, срикошетив, юркнула в сетку - 4:3. После этого игра пошла на встречных курсах. Но оборона Бреста играла достаточно уверенно, не позволяя игрокам «Могилева» бросать из выгодных позиций.

В оставшееся время забивали только хозяева льда. Сначала Антон Шевчук, отвоевав у борта шайбу, не стал бросать, а отпасовал чуть назад под голевой «щелчок» Никиты Павлова. А за 5 минут до финальной сирены вновь сработала гродненская связка: Титок, воспользовавшись передачей из глубины Никиты Павлова, мастерски разобрался с вратарем соперника.

Итог встречи ХК «Брест» - ХК «Могилев» - 6:3 (3:2, 1:0, 2:1).

 

Состав «Бреста»: Городецкий; Исайков - Лемачко (к), Мирончик - Лоскутов - К.Рашевский; Максимов - Климовец, Н.Павлов - Титок - Шевчук; Кравец - Высоцки, Шаран - Залузький - М.Яновский.

1-ый период: 0:1 - В.Ломакин (Ю.Ломакин, Короткевич, 8.01 - бол.). 1:1 - Н.Павлов (Титок, 9.03). 1:2 - Короткевич (В.Ломакин, Смолин, 10.23 - бол.). 2:2 - Титок (Н.Павлов, Максимов, 16.35 - бол.). 3:2 - М.Яновский (Шаран, 16.56).

2-ой период: 4:2 - Шевчук (Титок, Максимов, 27.48). 3-ий период: 4:3 - Васько (Малишевский, Серяков, 45.48). 5:3 - Н.Павлов (Шевчук, 46.35). 6:3 - Титок (Н.Павлов, 54.43).

Броски: 19 (10-3-6) - 35 (9-11-15). Штраф: 14 - 6.

 

Турнирная таблица Чемпионата Беларуси по хоккею (Экстралига). Группа Б.

 

Команда

И

В

ВО (Б)

ПО (Б)

П

Ш

О

1.

Лида

29

15

2

0

12

88-71

49

2.

Беларусь U-20

28

12

1

3

12

85-73

41

3.

Витебск

30

7

2

0

21

64-135

25

4.

Химик-СКА Новополоцк

30

5

1

4

20

50-140

21

5.

Могилев

29

6

0

1

22

71-161

19

6.

Брест

30

2

3

1

24

42-155

13

Примечание: И - игры, В - выигрыши в основное время, ВО (Б) - выигрыши в овертайме (или по буллитам), ПО (Б) - поражения в овертайме (или по буллитам), П - поражения в основное время, Ш - шайбы (заброшено - пропущено), О - очки.

Поделиться    
КомментарииПравила комментирования
Другие статьи рубрики "Спорт"

Знакомьтесь - пятерка бомбардиров «Элитки»

БГК примет участие в турнире «Кубок Риихимяки» в Финляндии

В Бресте прошел IX ежегодный международный турнир по алтимат фрисби Winter Brest 2017

Сборная Беларуси по гандболу продолжает подготовку к ЧМ-2017, который пройдет во Франции

Команды-неудачницы, не попавшие в 1/8 финала, поборются за сохранение прописки в Элит-лиге

Брестский «Аматар» не смог преодолеть стадию 1/8 финала Кубка страны по мини-футболу

Турнир «летающих тарелок» примет брестская «Виктория»

Волейболистки «Прибужья» на своей площадке дважды уступили барановичскому «Атланту»

Определились все участники плей-офф Elite League сезона 2016-2017

БГК на домашней арене уступил «Вардару»

Ремесленница Марина Андрусенко провела в редакции «БГ» мастер-класс по изготовлению праздничной куклы
Брестская ремесленница о том, как сделать новогоднего ангела своими руками. Пошаговая инструкция
Третий вечер, названный «Музыкальная Европа», посвятили преимущественно польским композиторам
Третий вечер, названный «Музыкальная Европа», посвятили преимущественно польским композиторам (Фото: Вадим ЯКУБЕНОК)
Брестская афиша

Курсы валют

Курсы валют Нац.Банка РБ / Смотреть еще

Курсы валют  12.01.17   13.01.17
EUR1 Евро2,08032,0774
USD1 Доллар США1,96971,9542
RUB100 Российских рублей3,27563,2902
подробнее

Транспорт Бреста

Автобусы

Троллейбусы

Маршрутные такси

Поезда

Работа сегодня