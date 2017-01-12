ХК «Брест» - ХК «Могилев» - 6:3 (3:2, 1:0, 2:1)
№3 (735) 13 - 19 января 2017 Автор: Сергей ХОТЫНЮК
Хоккеисты «Бреста» одержали победу на домашнем льду, одолев 10 января команду из Могилева // Фото: gorad.by
Хоккеисты «Бреста» одержали победу на домашнем льду, одолев 10 января команду из Могилева. Это вторая победа брестчан в сезоне в основное время.
Весомый вклад в успех хозяев (8 результативных баллов на двоих) внес дуэт нападающих из города над Неманом: Никита Павлов и Максим Титок.
Начало встречи выдалось весьма спокойным. Вратари команд фактически бездействовали, однако затем брестчане заработали на ровном месте 2 удаления подряд. До поры до времени команде Романа Романенко удавалось сдерживать натиск соперника, однако в начале 9-й минуты могилевчане все-таки открыли счет, когда у хозяев льда на скамейке штрафников находился Евгений Лоскутов, отбывавший наказание вместо вратаря.
Хоккеисты «Могилева» как по нотам разыграли комбинацию, завершил которую Владислав Ломакин. Но радовались соперники недолго. Всего через минуту с небольшим сработала гродненская связка Павлов - Титок, и счет стал ничейным. Вскоре, вновь пропустив в меньшинстве, «зубрам» пришлось исполнять роль догоняющих.
Это завело хозяев, и они не только восстановили статус-кво, но и вышли вперед. Сначала Максим Титок, выехав из-за ворот, поразил владения Евгения Владимировича, реализовав первое большинство брестчан, а всего через 20 секунд забросил Михаил Яновский.
После перерыва команды прибавили в движении, особенно могилевчане. Они заставили хозяев много времени уделять обороне собственных ворот. Надежно в «рамке» действовал Максим Городецкий, не раз выручивший своих партнеров. Но все же шайбу забросили не подопечные Юрия Чуха, а хозяева.
Максим Титок, поборовшись с соперником у чужих ворот, помог отличиться накатившему на «пятак» Антону Шевчуку - 4:2. Больше ни одной из команд забросить до перерыва не удалось.
Третья двадцатиминутка стала апогеем испытания для нервов и напряжения после того, как Артем Васько на 46-й минуте удачно подставил клюшку под несильный наброс на ворота Городецкого. Шайба, срикошетив, юркнула в сетку - 4:3. После этого игра пошла на встречных курсах. Но оборона Бреста играла достаточно уверенно, не позволяя игрокам «Могилева» бросать из выгодных позиций.
В оставшееся время забивали только хозяева льда. Сначала Антон Шевчук, отвоевав у борта шайбу, не стал бросать, а отпасовал чуть назад под голевой «щелчок» Никиты Павлова. А за 5 минут до финальной сирены вновь сработала гродненская связка: Титок, воспользовавшись передачей из глубины Никиты Павлова, мастерски разобрался с вратарем соперника.
Итог встречи ХК «Брест» - ХК «Могилев» - 6:3 (3:2, 1:0, 2:1).
Состав «Бреста»: Городецкий; Исайков - Лемачко (к), Мирончик - Лоскутов - К.Рашевский; Максимов - Климовец, Н.Павлов - Титок - Шевчук; Кравец - Высоцки, Шаран - Залузький - М.Яновский.
1-ый период: 0:1 - В.Ломакин (Ю.Ломакин, Короткевич, 8.01 - бол.). 1:1 - Н.Павлов (Титок, 9.03). 1:2 - Короткевич (В.Ломакин, Смолин, 10.23 - бол.). 2:2 - Титок (Н.Павлов, Максимов, 16.35 - бол.). 3:2 - М.Яновский (Шаран, 16.56).
2-ой период: 4:2 - Шевчук (Титок, Максимов, 27.48). 3-ий период: 4:3 - Васько (Малишевский, Серяков, 45.48). 5:3 - Н.Павлов (Шевчук, 46.35). 6:3 - Титок (Н.Павлов, 54.43).
Броски: 19 (10-3-6) - 35 (9-11-15). Штраф: 14 - 6.
Турнирная таблица Чемпионата Беларуси по хоккею (Экстралига). Группа Б.
|
|
Команда
|
И
|
В
|
ВО (Б)
|
ПО (Б)
|
П
|
Ш
|
О
|
1.
|
Лида
|
29
|
15
|
2
|
0
|
12
|
88-71
|
49
|
2.
|
Беларусь U-20
|
28
|
12
|
1
|
3
|
12
|
85-73
|
41
|
3.
|
Витебск
|
30
|
7
|
2
|
0
|
21
|
64-135
|
25
|
4.
|
Химик-СКА Новополоцк
|
30
|
5
|
1
|
4
|
20
|
50-140
|
21
|
5.
|
Могилев
|
29
|
6
|
0
|
1
|
22
|
71-161
|
19
|
6.
|
Брест
|
30
|
2
|
3
|
1
|
24
|
42-155
|
13
Примечание: И - игры, В - выигрыши в основное время, ВО (Б) - выигрыши в овертайме (или по буллитам), ПО (Б) - поражения в овертайме (или по буллитам), П - поражения в основное время, Ш - шайбы (заброшено - пропущено), О - очки.
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