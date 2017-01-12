ХК «Брест» - ХК «Могилев» - 6:3 (3:2, 1:0, 2:1)

Хоккеисты «Бреста» одержали победу на домашнем льду, одолев 10 января команду из Могилева. Это вторая победа брестчан в сезоне в основное время.

Весомый вклад в успех хозяев (8 результативных баллов на двоих) внес дуэт нападающих из города над Неманом: Никита Павлов и Максим Титок.

Начало встречи выдалось весьма спокойным. Вратари команд фактически бездействовали, однако затем брестчане заработали на ровном месте 2 удаления подряд. До поры до времени команде Романа Романенко удавалось сдерживать натиск соперника, однако в начале 9-й минуты могилевчане все-таки открыли счет, когда у хозяев льда на скамейке штрафников находился Евгений Лоскутов, отбывавший наказание вместо вратаря.

Хоккеисты «Могилева» как по нотам разыграли комбинацию, завершил которую Владислав Ломакин. Но радовались соперники недолго. Всего через минуту с небольшим сработала гродненская связка Павлов - Титок, и счет стал ничейным. Вскоре, вновь пропустив в меньшинстве, «зубрам» пришлось исполнять роль догоняющих.

Это завело хозяев, и они не только восстановили статус-кво, но и вышли вперед. Сначала Максим Титок, выехав из-за ворот, поразил владения Евгения Владимировича, реализовав первое большинство брестчан, а всего через 20 секунд забросил Михаил Яновский.

После перерыва команды прибавили в движении, особенно могилевчане. Они заставили хозяев много времени уделять обороне собственных ворот. Надежно в «рамке» действовал Максим Городецкий, не раз выручивший своих партнеров. Но все же шайбу забросили не подопечные Юрия Чуха, а хозяева.

Максим Титок, поборовшись с соперником у чужих ворот, помог отличиться накатившему на «пятак» Антону Шевчуку - 4:2. Больше ни одной из команд забросить до перерыва не удалось.

Третья двадцатиминутка стала апогеем испытания для нервов и напряжения после того, как Артем Васько на 46-й минуте удачно подставил клюшку под несильный наброс на ворота Городецкого. Шайба, срикошетив, юркнула в сетку - 4:3. После этого игра пошла на встречных курсах. Но оборона Бреста играла достаточно уверенно, не позволяя игрокам «Могилева» бросать из выгодных позиций.

В оставшееся время забивали только хозяева льда. Сначала Антон Шевчук, отвоевав у борта шайбу, не стал бросать, а отпасовал чуть назад под голевой «щелчок» Никиты Павлова. А за 5 минут до финальной сирены вновь сработала гродненская связка: Титок, воспользовавшись передачей из глубины Никиты Павлова, мастерски разобрался с вратарем соперника.

Итог встречи ХК «Брест» - ХК «Могилев» - 6:3 (3:2, 1:0, 2:1).

Состав «Бреста»: Городецкий; Исайков - Лемачко (к), Мирончик - Лоскутов - К.Рашевский; Максимов - Климовец, Н.Павлов - Титок - Шевчук; Кравец - Высоцки, Шаран - Залузький - М.Яновский.

1-ый период: 0:1 - В.Ломакин (Ю.Ломакин, Короткевич, 8.01 - бол.). 1:1 - Н.Павлов (Титок, 9.03). 1:2 - Короткевич (В.Ломакин, Смолин, 10.23 - бол.). 2:2 - Титок (Н.Павлов, Максимов, 16.35 - бол.). 3:2 - М.Яновский (Шаран, 16.56).

2-ой период: 4:2 - Шевчук (Титок, Максимов, 27.48). 3-ий период: 4:3 - Васько (Малишевский, Серяков, 45.48). 5:3 - Н.Павлов (Шевчук, 46.35). 6:3 - Титок (Н.Павлов, 54.43).

Броски: 19 (10-3-6) - 35 (9-11-15). Штраф: 14 - 6.

Турнирная таблица Чемпионата Беларуси по хоккею (Экстралига). Группа Б.

Команда И В ВО (Б) ПО (Б) П Ш О 1. Лида 29 15 2 0 12 88-71 49 2. Беларусь U-20 28 12 1 3 12 85-73 41 3. Витебск 30 7 2 0 21 64-135 25 4. Химик-СКА Новополоцк 30 5 1 4 20 50-140 21 5. Могилев 29 6 0 1 22 71-161 19 6. Брест 30 2 3 1 24 42-155 13

Примечание: И - игры, В - выигрыши в основное время, ВО (Б) - выигрыши в овертайме (или по буллитам), ПО (Б) - поражения в овертайме (или по буллитам), П - поражения в основное время, Ш - шайбы (заброшено - пропущено), О - очки.