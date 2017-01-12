БГК примет участие в турнире «Кубок Риихимяки» в Финляндии

Брестский гандбольный клуб имени Мешкова в рамках межсезонной подготовки примет участие в международном турнире, который пройдет с 20 по 22 января в Финляндии.

Кроме команды-хозяйки турнира «Риихимяки Кокс» и брестской дружины, в кубке также сыграют питерская «Нева» и польский клуб «Азоты» из Пулав.

Этим турниром брестский гандбольный клуб заполнит паузу, вызванную участием «мешковцев» в Чемпионате мира - 2017.

Расписание игр БГК: 20 января БГК - «Риихимяки Кокс»; 21 января БГК - «Нева»; 22 января БГК - «Азоты».