Знакомьтесь - пятерка бомбардиров «Элитки»

Уже в это воскресенье, 15 января, возобновятся баталии Elite League - настанет пора нокаут-раундов. А пока «БГ» предлагает познакомиться с пятеркой лучших игроков групповой стадии «Элитки» по системе «гол + пас».

1. Виталий РОМАНЧУК (Шанс-Авто) - 15 (8 голов + 7 передач). Капитан ковельчан в отсутствие лидера «Шанс-Авто» Владимира Бобылева не только ведет за собой команду, но и является ее лучшим бомбардиром. На групповом этапе Виталий Романчук отличился практически во всех 6 матчах (за исключением последнего тура), успев «наколотить» 8 мячей, и еще 7 раз помог забить партнерам по команде.

2. Игорь БРИШТЕЛЬ (Джофре) - 14 (6 голов + 8 передач). Звезда белорусского пляжного футбола в полном порядке и в водовороте зального мини-футбола. 14 баллов результативности яркое тому подтверждение. Забивала «Джо» гораздо лучше провел первую половину групповой стадии, за время которой набрал 12 очков и помог своей команде закончить ее со 100% результатом: 6 побед из 6 возможных.

3. Владимир ПЫШКОВ (Гефест) - 13 (10 голов + 3 передачи). Перешедший из чемпионского состава «Мясокомбината» голеадор отменно справился с обязанностями ведущего забивалы, которыми прежде был наделен Виктор Смаль. По итогам прошедшего группового этапа Владимир сумел обновить свое личное достижение предыдущего сезона (9 + 4). Оформив три дубля и покер в четырех стартовых турах, он по праву является лучшим бомбардиром «Элитки» на данный момент.

4. Сергей СУПРУН (Сахарный завод) - 10 (3 гола + 7 передач). Чуть ли не единственный игрок жабинковской дружины, который прогрессирует по сравнению с прошлым сезоном. Сергей комфортно чувствовал себя в роли распасовщика в тех матчах, когда ему самому не удавалось забивать. Об этом свидетельствуют 10 баллов полезности. При этом в 7 случаях он был подносчиком снарядов.

5. Владимир ШЕВЧУК (Брестводстрой) - 9 (7 голов + 2 передачи). Отличившись по разу в трех стартовых играх, в четвертом туре Владимир активно поучаствовал в разгроме «VTA-Ковердяки» (8:3). «Отгрузив» в ворота последних три мяча, он собрал по итогам группового этапа солидный урожай очков по системе «гол + пас».

Расписание игр 1/8 финала Elite League. Первые матчи.

Тренировочный зал 17.15 «Брестжилстрой» - «Шанс-Авто» (Ковель) 18.00 «Рома» - PKS «Pogon» 18.45 «Джофре» - «Локомотив» 19.30 «Южный-Дорожник» - «Zenit-ПМК-21» 20.15 «Брестмясокомбинат» - «Меркурий» 21.00 «VTA-Ковердяки» - ФК «Волга»

Игровой зал 17.15 «Сенаторс-Клише» - «Алвитолия» 18.00 «Брестводстрой» - «Сахарный завод» 18.45 «БПК-Лагуна» - «Гефест» 19.30 ФК «Нива» - «Элсат» 20.15 «Савушкин продукт» - «БПН-Задрата» 21.00 «Amstel» - «Канталь-Союз»

*Курсивом выделены команды - участницы play-out.