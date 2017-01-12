Знакомьтесь - пятерка бомбардиров «Элитки»
№3 (735) 13 - 19 января 2017 Автор: Сергей ХОТЫНЮК
Момент матча «Меркурий» - «Шанс-Авто» // Фото: www.pressball.by
1. Виталий РОМАНЧУК (Шанс-Авто) - 15 (8 голов + 7 передач). Капитан ковельчан в отсутствие лидера «Шанс-Авто» Владимира Бобылева не только ведет за собой команду, но и является ее лучшим бомбардиром. На групповом этапе Виталий Романчук отличился практически во всех 6 матчах (за исключением последнего тура), успев «наколотить» 8 мячей, и еще 7 раз помог забить партнерам по команде.
2. Игорь БРИШТЕЛЬ (Джофре) - 14 (6 голов + 8 передач). Звезда белорусского пляжного футбола в полном порядке и в водовороте зального мини-футбола. 14 баллов результативности яркое тому подтверждение. Забивала «Джо» гораздо лучше провел первую половину групповой стадии, за время которой набрал 12 очков и помог своей команде закончить ее со 100% результатом: 6 побед из 6 возможных.
3. Владимир ПЫШКОВ (Гефест) - 13 (10 голов + 3 передачи). Перешедший из чемпионского состава «Мясокомбината» голеадор отменно справился с обязанностями ведущего забивалы, которыми прежде был наделен Виктор Смаль. По итогам прошедшего группового этапа Владимир сумел обновить свое личное достижение предыдущего сезона (9 + 4). Оформив три дубля и покер в четырех стартовых турах, он по праву является лучшим бомбардиром «Элитки» на данный момент.
4. Сергей СУПРУН (Сахарный завод) - 10 (3 гола + 7 передач). Чуть ли не единственный игрок жабинковской дружины, который прогрессирует по сравнению с прошлым сезоном. Сергей комфортно чувствовал себя в роли распасовщика в тех матчах, когда ему самому не удавалось забивать. Об этом свидетельствуют 10 баллов полезности. При этом в 7 случаях он был подносчиком снарядов.
5. Владимир ШЕВЧУК (Брестводстрой) - 9 (7 голов + 2 передачи). Отличившись по разу в трех стартовых играх, в четвертом туре Владимир активно поучаствовал в разгроме «VTA-Ковердяки» (8:3). «Отгрузив» в ворота последних три мяча, он собрал по итогам группового этапа солидный урожай очков по системе «гол + пас».
Расписание игр 1/8 финала Elite League. Первые матчи.
|
Тренировочный зал
|
17.15
|
«Брестжилстрой» - «Шанс-Авто» (Ковель)
|
18.00
|
«Рома» - PKS «Pogon»
|
18.45
|
«Джофре» - «Локомотив»
|
19.30
|
«Южный-Дорожник» - «Zenit-ПМК-21»
|
20.15
|
«Брестмясокомбинат» - «Меркурий»
|
21.00
|
«VTA-Ковердяки» - ФК «Волга»
|
Игровой зал
|
17.15
|
«Сенаторс-Клише» - «Алвитолия»
|
18.00
|
«Брестводстрой» - «Сахарный завод»
|
18.45
|
«БПК-Лагуна» - «Гефест»
|
19.30
|
ФК «Нива» - «Элсат»
|
20.15
|
«Савушкин продукт» - «БПН-Задрата»
|
21.00
|
«Amstel» - «Канталь-Союз»
*Курсивом выделены команды - участницы play-out.
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