На Брестчине проходит третий этап республиканской олимпиады

Около 900 учащихся учреждений общего среднего и профессионального образования области принимают участие в третьем этапе республиканской олимпиады по учебным предметам, сообщает belta.by. Свои знания по математике примерно 100 учащихся демонстрируют в Барановичах. Пинск принимает 150 любителей химии и биологии, Ивацевичи - знатоков географии. Олимпиада по трудовому обучению проходит в Кобрине, по остальным предметам - в Бресте. Способности ребят оценивают профессиональные жюри, в состав которых вошли заведующие кафедрами, деканы и преподаватели всех четырех вузов области, авторитетные учителя высшей квалификационной категории.

Подведение итогов состоится по месту проведения олимпиад 12-13 января. Из числа победителей будут сформированы команды для участия в заключительном этапе республиканской олимпиады. В минувшем году победителями финального этапа олимпиады стали 76 учащихся Брестчины. Традиционно глубокие знания демонстрируют учащиеся лицея №1 им. А.С. Пушкина, гимназии №1 и областного лицея им. П.М. Машерова в Бресте, барановичских гимназий №1 и №5, средней школы №2 г. Лунинца.