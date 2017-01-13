Каким будет Год науки в Беларуси

Создать новый космический спутник, издать четырехтомный исторический атлас, проработать метод иммунотерапии рака планируют ученые в 2017 году. Об этом говорили во время презентации Года науки в Беларуси, которая состоялась в Национальной академии наук 6 января.

Финансирование сверхрискованных проектов

Около 85% инвестиций в науку направляются на исследования прикладного характера в интересах отраслей, сообщил на презентации председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков. Он отметил, что ученые Беларуси сейчас работают над рядом важных проектов, среди которых разработка нового белорусского спутника дистанционного зондирования Земли и новой линейки суперсовременных многофункциональных беспилотных летательных комплексов, развитие 3D-печати, осуществление комплексного научного обслуживания возводимой атомной станции.

В мировом рейтинге благополучных стран Good Country Index в 2016 году Беларусь заняла 37-е место в списке 163 стран в номинации «Наука и технологии». (В общем рейтинге, учитывающем все номинации, в том числе «Культура», «Международный мир и безопасность», «Процветание и равенство» и другие, страна занимает 69 место, соседствуя с Ливаном и Самоа - прим. авт.).

Белорусским ученым в Год науки пообещали, что все проекты в рамках государственных научно-технических программ будут профинансированы в полном объеме. 20% финансирования Государственный комитет по науке и технологиям планирует направить на сверхрискованные проекты, сообщил председатель Госкомитета Александр Шумилин.

«Честно признаться, в определенной мере мы забюрократизировали многие научные решения и научную ответственность. У нас слишком жесткие меры в рамках ГНТП: если 99% проекта сделали, но что-то где-то не получилось, жестко требуем возврата денег в бюджет. Это приводит к тому, что ученые боятся браться за новые разработки и знаковые проекты», - отметил он.

Молодым талантливым ученым в 2017 году установлена стипендия президента в размере 350 рублей в месяц. В списке, который представлен на сайте главы государства, почти 100 фамилий.

Второй космический спутник

В наступившем году НАН Беларуси готова приступить к изготовлению белорусского космического аппарата дистанционного зондирования Земли высокого разрешения БКА-2. Ученые уже проработали технические требования, подписали необходимые договоры, рассказал руководитель аппарата НАН Беларуси академик Петр Витязь. Запустить второй космический аппарат дистанционного зондирования Земли планируется в конце 2019 года.

Данные с первого спутника дистанционного зондирования Земли используют 11 министерств Беларуси. Также осуществляется коммерческая съемка в интересах ряда зарубежных заказчиков.

Иммунотерапия и диагностика рака

Белорусские ученые будут проводить исследования в области иммунотерапии рака. «Наша цель - запуск механизмов распознавания и уничтожения злокачественных клеток собственной иммунной системой человека», - отметил академик-секретарь отделения медицинских наук Национальной академии наук Николай Сердюченко. Это международный проект, который реализуется совместно с Литвой и Украиной.

Институт физиологии НАН Беларуси совместно с Минским городским клиническим онкодиспансером разрабатывает механизм ранней диагностики колоректального рака. Это заболевание толстого кишечника, которое сегодня выходит на одно из первых мест и по заболеваемости, и по летальности.

Белорусские ученые также разработали оригинальную технологию доставки стволовых клеток в головной и спинной мозг. Данное направление исследований поддержано Министерством здравоохранения, и в 2017 году разрешены клинические испытания метода при лечении инсульта.

Также ученые разрабатывают технологию восстановления пораженной алкоголем печени и планируют продолжить работу в этом направлении.

Исторический атлас

В планах на 2017 год также создание первого белорусского электромобиля на основе базовой модели автомобиля производства «БелДжи» с бортовыми электрическими модулями вместо двигателя внутреннего сгорания.

Биологи продолжат эксперименты с трансгенными козами, которые продуцируют лактоферрин. Этот белок необходим младенцам, которые находятся на искусственном вскармливании. Он является одним из компонентов иммунной системы организма, принимает участие в системе неспецифического (врожденного) иммунитета.

Ученые отделения гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси планируют выпустить первый 4-томный исторический атлас.

В Беларуси планируют провести более 60 мероприятий, посвященных Году науки. Как отметил главный ученый секретарь Национальной академии наук Беларуси Александр Кильчевский, идея года в том, чтобы открыться обществу, показать весь процесс - от зарождения идеи до производства продукции.