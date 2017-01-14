Как мы прожили 366 дней 2016 года

Парламентские выборы в Беларуси и президентские в США, тунеядцы, деноминация и пенсионная реформа. «БГ» решила освежить в памяти основные события, о которых писала на своих страницах в недавно закончившемся году.

Забастовочный январь

Год начался со вступления в силу указа №222, в соответствии с которым индивидуальные предприниматели должны реализовывать продукцию легпрома, ввезенную из стран Таможенного союза, только с сопроводительными документами. Рынки опустели. ИП говорили, что требования трудновыполнимы. В Минске даже провели антикризисный форум. Однако постепенно предприниматели вернулись на рынок. Ну а некоторые сменили сферу деятельности.

Ближе к середине месяца на Беларусь обрушились несколько циклонов. В Бресте за день выпала почти половина месячной нормы осадков. В некоторые дни температура воздуха ночью понижалась до -20°С.

В выставочном зале ООКЦ открылась третья молодежная выставка «Усе разам». Свои работы представили Мария Редько, Дмитрий Булдаков, Петр Кузьмич и другие художники.

Нововведенческий февраль

Последний зимний месяц «порадовал» известием о нововведениях в жировках. Тут все, как в поговорке: хотели как лучше, получилось как всегда. В жировке должны были появиться новые строчки. Например, плата за техобсуживание лифта и санитарное содержание подъездов. В марте белорусы получили новые платежки - и началась неразбериха. Второй «ребрендинг» жировки провели в мае.

С 1 февраля вступило в силу совместное постановление Минздрава и Министерства труда и соцзащиты Беларуси, разрешающее частным медцентрам выдавать больничные листы. Но возможностью воспользовались далеко не все учреждения.

Белорусам урезали лимиты на посылки из зарубежных интернет-магазинов. Теперь «разгуляться» можно на сумму, не превышающую 22 евро.

А в брестских автобусах и троллейбусах планировали внедрить автоматизированную систему оплаты и контроля проезда. Видимо, не срослось. Проезд мы оплачиваем по старинке - пробивая дырки в бумажном талончике.

Пенсионный март

Наступление весны белорусов тоже не обрадовало. С ним пришла новость о возможном увеличении пенсионного возраста. И ведь увеличили! С 1 января 2017 года предусматривается поэтапное ежегодное повышение на 6 месяцев общеустановленного пенсионного возраста до достижения мужчинам 63 лет, женщинами - 58 лет.

Общественный активист Виталий Козак попытался на Масленицу в Парке воинов-интернационалистов сжечь самодельные чучела с надписями «коррупция» и «бюрократия». Но его задержали сотрудники ОМОНа. Правда, через минут 10 активиста отпустили, но чучела сжечь не дали.

Были и позитивные новости. Например, смелый брестчанин на глазах нескольких тысяч зрителей сделал предложение своей возлюбленной в перерыве гандбольного мачта в «Виктории». И она сказала «да»!

Зоозащитный апрель

Палата представителей Национального собрания РБ вынесла на общественное обсуждение законопроект «Об обращении с животными». Он вызвал несколько претензий зоозащитников. Законопроект так и не приняли - и не могут принять более 10 лет.

Налоговая инспекция начала рассылать «письма счастья» тунеядцам.

В «БГ» появилась первая публикация о жильцах дома по ул. Мошенского, 68 в Бресте, которые сражаются за право проживания в своих квартирах. Изначально предоставленное им как работникам ОАО «Белтрубопроводстрой» жилье нужно выкупить по неподъемным ценам или снимать как арендное. В противном случае - выселение. Такое решение вынес суд. Жильцы не согласны и продолжают судиться.

Сейм Польши принял изменения в закон о карте поляка. Они упрощают процесс получения польского гражданства и предусматривают финансовую помощь на адаптационный период. Обновленный закон вступил в силу с 2017 года, и некоторые владельцы карты поляка уже обратились за материальной помощью в связи с переездом.

Табачный май

Пасхальное воскресенье 1 мая было омрачено визитом в Брест представителей российского мотоклуба «Ночные волки», которые пытались попасть в ЕС в рамках мотомарша. Польские пограничники отказали им во въезде на территорию ЕС. Да и не все белорусы были им рады. Акцию против «волков» провело движение «За свободу».

Митинг в Брестской крепости по случаю 9 Мая собрал более 35 тысяч человек. Правда, с Днем Победы поздравили не всех ветеранов. Так брестчанка, участница двух войн, получила только открытку от депутата. «БГ» объяснили, что в неюбилейный год не всех ветеранов (их в Бресте, в прошлогодний май проживало 315 человек) успели охватить.

Остановки общественного транспорта заполнили табачные киоски. При этом на витринах магазинов сигареты выставлять ранее запретили, да и вообще, вещали о борьбе с курением из каждого утюга.

Строительный июнь

Строительство гостиничного комплекса по ул. Советской, 43-45 доставило жителям соседнего дома немало проблем. Несколько квартир дома №41 были изуродованы многочисленными трещинами. В основание фундамента попала вода. Люди ставили вопросы об этом перед представителями органов власти и контролирующих организаций, но они так и остались без компетентного ответа.

А жильцы нескольких дворов по ул. Мошенского негодовали по поводу демонтажа части оборудования детской площадки. Субботним вечером у дома №100А собрались около 80 человек. Но оказалось, что спрашивать не с кого.

Брест обзавелся стрит-артом с Янкой Купалой от художницы Анны Яцкевич. Располагается он на улице, названной в честь белорусского классика.

Деноминационный июль

Знойный летний месяц на страницах «БГ» отметился стартовавшей деноминацией. Первые недели были комом: горожанам попадались ржавые монеты, дети глотали копейки и все путались в ценах.

Также мы подводили итоги закончившегося централизованного тестирования и следили за вступительной кампанией: проходные баллы были низкие, а цены на обучение в вузах стали выше.

А для тех, кто не поступил, «БГ» разъясняла все тонкости альтернативной службы в армии, закон о которой вступил в силу с 1 июля.

Не обошли стороной и эпидемию кори в Бресте, о которой замалчивали, но от которой активно прививали горожан.

Агитационный август

Последний месяц лета ознаменовал себя началом агитационной кампании зарегистрированных кандидатов в депутаты белорусского парламента.

Многие, как и «БГ», писали о стихийном лагере чеченских беженцев, возникшем у белорусско-польской границы в Бресте.

Еще одним ярким событием августа в Беларуси, о котором писала «БГ», стало падение атомного реактора, предназначенного для Островецкой АЭС. Руководство Росатома пыталось убедить всех, что ничего страшного не произошло, однако успокоить соседнюю Литву не удалось до сих пор.

Наше издание также поднимало тему кредита МВФ для Беларуси, который не хотят давать, пока в стране не произойдут реформы. А еще «БГ» писала о свиной чуме, о распространении которой подозревали животноводы и в нашем регионе.

ОБХОДительный сентябрь

Самым, пожалуй, громким событием начала осени стал городской скандал, связанный со строительством Западного обхода в Бресте, из-за которого целую улицу собираются отправить под снос.

Резонансной также стала новость о том, что жители Брестчины, уехав на заработки, попали в рабство в Воронежской области России.

Нельзя не упомянуть и о парламентских выборах, состоявшихся в республике. Как и ожидалось, их результаты оказались предсказуемыми.

Ко всему прочему снова всплыли рекомендации МВФ повысить пенсионный возраст в Беларуси до 65 лет.

А еще в пункте пропуска «Брест» на белорусско-польской границе появилась впервые возможность регистрации электронной очереди.

Недоотопительный октябрь

Выдавшийся в 2016 году холодный октябрь заставил подмерзнуть брестчан. Вернее, это традиционно делали коммунальные службы города. Чтобы отрегулировать и запустить отопление, им отводится аж 5 дней, за которые жители Бреста успели задубеть.

Неутешительными стали прогнозы независимых экспертов, которые в один голос говорили, что дна белорусская экономика, а вместе с ней и жители страны, еще не достигли. Они советовали приберечь денежную «подушку безопасности» на потом.

Снова поднимала «БГ» и тему беженства. Долгое время в Бресте находятся тысячи граждан Чечни, которые пытаются проехать в Польшу и получить там статус беженцев. Польская сторона закрыла границу, но продолжала в день выборочно пускать по несколько чеченских семей.

Президентский ноябрь

Самыми запоминающимися в октябре стали пресс-конференция президента страны с российскими СМИ и его обещание во что бы то ни стало вернуть зарплату белорусов на уровень в 500 долларов. Пресс-конференция традиционно пополнила коллекцию крылатых фраз Александра Лукашенко несколькими десятками новых, включая «плафоны», «черномазого сына» и других.

Не пропустила «БГ» и выборы американского президента, которые обсуждали в Беларуси больше, чем белорусские. Как известно, новым американским президентов был избран Дональд Трамп.

Снова поднимали вопрос о налоге на тунеядство и рассказывали о 50 тысячах писем счастья, отправленных налоговой белорусам.

Подорожательный декабрь

В последнем месяце 2016 года «БГ» писала о предстоящем январском подорожании коммунальных услуг. Кроме того, обсудила с горожанами смертную казнь в Беларуси, приговоров по которой в ушедшем году привели в силу целых четыре.

В декабре «БГ» писала о ремонте пешеходного пандуса ЦМТ, из-за которого детям приходится подниматься в здание в обход по грузовому пандусу. Конца и края этой реконструкции пока не видно.

Традиционно ближе к Новому году мы подбили смету праздничного новогоднего стола и посчитали «стоимость» Деда Мороза. Кстати, знаковым событием стало появление в Бресте резиденции Берестейского Дедушки.