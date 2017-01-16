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Брестские пограничники сняли с поезда Москва - Прага гражданина Индии

№3 (735) 13 - 19 января 2017    Автор: Служба информации «БГ»

У гражданина Индии не было белорусской визы

У гражданина Индии не было белорусской визы // Фото: bagnet.org

У иностранца не было белорусской визы.

В железнодорожном пункте пропуска «Брест» вечером 14 января при оформлении на выезд из Беларуси поезда Москва - Прага пограничники задержали гражданина Индии. У жителя города Пенджаба отсутствовала белорусская виза, сообщает Госпогранкомитет РБ.

За нарушение режима государственной границы иностранца привлекли к административной ответственности по ст. 23.31 КоАП РБ в виде предупреждения с депортацией сроком на пять лет.

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