В Пинском районе на пожаре погиб пенсионер
№3 (735) 13 - 19 января 2017 Автор: Служба информации «БГ»
В Пинском районе на пожаре погиб пенсионер // Фото: negorim.by
Возгорание произошло 13 января в 07.14 в деревне Ласицк.
На улице Советской загорелся жилой деревянный дом, принадлежащий пенсионеру 1951 года рождения. Огнем уничтожена крыша, повреждены перекрытие, внутренняя отделка и имущество в доме. Хозяин дома погиб в огне, сообщает Брестское областное управление МЧС.
Причина пожара устанавливается. Рассматриваемые версии - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования, неосторожность при курении.
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