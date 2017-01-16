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В Пинском районе на пожаре погиб пенсионер

№3 (735) 13 - 19 января 2017    Автор: Служба информации «БГ»

В Пинском районе на пожаре погиб пенсионер

В Пинском районе на пожаре погиб пенсионер // Фото: negorim.by

Возгорание произошло 13 января в 07.14 в деревне Ласицк.

На улице Советской загорелся жилой деревянный дом, принадлежащий пенсионеру 1951 года рождения. Огнем уничтожена крыша, повреждены перекрытие, внутренняя отделка и имущество в доме. Хозяин дома погиб в огне, сообщает Брестское областное управление МЧС.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемые версии - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования, неосторожность при курении.

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