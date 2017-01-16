Жителю Брестской области из Италии пришла посылка: в куртку были зашиты 5 850 евро // Фото: евро

Деньги были обернуты в фольгу и зашиты под подкладку куртки. Валюта изъята.

Сотрудники таможни «Минск-2» 14 января при оформлении международного почтового отправления из Италии в адрес жителя Брестской области обнаружили иностранную валюту, сокрытую от таможенного контроля, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета РБ.

Из-за отсутствия в товаросопроводительных документах сведений о товаре таможенники обратились к получателю за представлением данной информации. Согласно полученным сведениям, в отправлении пересылалась детская одежда. Однако оказалось, что под подкладку перемещаемой в посылке куртки зашиты обернутые в фольгу 5 850 евро.

По данному факту таможней «Минск-2» начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 14.5 КоАП РБ (Недекларирование товаров).

Сокрытая валюта изъята до решения суда.