Жителю Брестской области из Италии пришла посылка: в куртку были зашиты 5 850 евро
№3 (735) 13 - 19 января 2017 Автор: Служба информации «БГ»
Жителю Брестской области из Италии пришла посылка: в куртку были зашиты 5 850 евро // Фото: евро
Деньги были обернуты в фольгу и зашиты под подкладку куртки. Валюта изъята.
Сотрудники таможни «Минск-2» 14 января при оформлении международного почтового отправления из Италии в адрес жителя Брестской области обнаружили иностранную валюту, сокрытую от таможенного контроля, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета РБ.
Из-за отсутствия в товаросопроводительных документах сведений о товаре таможенники обратились к получателю за представлением данной информации. Согласно полученным сведениям, в отправлении пересылалась детская одежда. Однако оказалось, что под подкладку перемещаемой в посылке куртки зашиты обернутые в фольгу 5 850 евро.
По данному факту таможней «Минск-2» начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 14.5 КоАП РБ (Недекларирование товаров).
Сокрытая валюта изъята до решения суда.
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