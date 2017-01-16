Брестчанка пыталась незаконно перевезти через границу 20 золотых слитков
№3 (735) 13 - 19 января 2017 Автор: Алеся СИМАНОВСКАЯ
Брестчанка пыталась незаконно перевезти через границу 20 золотых слитков // Фото: brest.customs.gov.by
Жительница Бреста въезжала в Беларусь из Польши 11 января через республиканский пункт таможенного оформления «Варшавский мост» на автомобиле «Хундай». Для движения женщина выбрала зеленый коридор.
В ходе досмотра транспортного средства в заводской нише сотрудники Брестской таможни обнаружили золотые слитки 999,9 пробы общей стоимостью свыше 850 евро. Масса одного слитка составила 1 грамм. C учетом количества товара и частоты пересечения женщиной границы слитки подлежали обязательному письменному декларированию, сообщает пресс-группа Брестской таможни.
Золото изъято до решения суда. По факту недекларирования Брестской таможней начат административный процесс.
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