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В Бресте водитель «БМВ» потерял сознание во время движения и въехал в павильон

№3 (735) 13 - 19 января 2017    Автор: Служба информации «БГ»

Машина врезалась в павильон

Машина врезалась в павильон // Фото: gaibrest.by

По предварительной информации, у мужчины случился инфаркт.

Несчастный случай произошел 14 января около 13.10 в микрорайоне Южный.

Как сообщает областное управление ГАИ, 53-летний брестчанин, управляя автомобилем «БМВ Х5», ехал по улице Жукова в сторону улицы Рокоссовского. За рулем ему стало плохо, и он потерял контроль над машиной. «БМВ» врезался в павильон.

Водитель скончался на месте происшествия.

Машина врезалась в павильон

Машина врезалась в павильон

Машина врезалась в павильон

Машина врезалась в павильон

Машина врезалась в павильон

Машина врезалась в павильон

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