В Бресте водитель «БМВ» потерял сознание во время движения и въехал в павильон

Несчастный случай произошел 14 января около 13.10 в микрорайоне Южный.

Как сообщает областное управление ГАИ, 53-летний брестчанин, управляя автомобилем «БМВ Х5», ехал по улице Жукова в сторону улицы Рокоссовского. За рулем ему стало плохо, и он потерял контроль над машиной. «БМВ» врезался в павильон.

Водитель скончался на месте происшествия.

Машина врезалась в павильон

Машина врезалась в павильон