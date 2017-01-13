Расследование убийства мужчины двумя собутыльниками в Каменецком районе завершено

Подозреваемые заявили в ходе следствия, что не хотели его смерти. Они находятся под стражей.

Конфликт между мужчинами произошел 27 сентября 2016 года при распитии спиртных напитков в ходе внезапно возникшей ссоры. В доме одного из собутыльников в деревне Лумна Каменецкого района двое мужчин 1989 и 1995 годов рождения нанесли многочисленные удары 59-летнему односельчанину. Потом они поместили пострадавшего в багажник легкового автомобиля своего знакомого, отвезли домой, оставили на полу и уехали.

Соседи пострадавшего увидели, как его, избитого и в бессознательном состоянии, переносили из багажника, и вызвали скорую помощь. Медработники доставили потерпевшего в больницу, где от полученных травм он скончался 4 ноября.

Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали подозреваемых, которые пытались скрыть следы преступления. Мужчины всячески старались уменьшить свою роль в совершении противоправных действий, а в ходе следствия поясняли, что не желали наступления смерти пострадавшего. Причастность фигурантов и умысел на лишение жизни сельчанина подтверждаются собранными доказательствами, в том числе протоколами осмотров, показаниями свидетелей и заключениями экспертиз, сообщила официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Марина Дранькова.

По результатам предварительного расследования УСК по Брестской области мужчинам предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 139 (Убийство с особой жестокостью, совершенное группой лиц) УК РБ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двадцати пяти лет, или пожизненного заключения, или смертной казни.

К подследственным применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Они нигде не работают, не судимы, ранее неоднократно привлекались к административной ответственности за распитие спиртных напитков.

Материалы уголовного дела изучены прокурором и направлены в суд для рассмотрения.