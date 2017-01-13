Новости Последние комментарии
отправить ссылкуseparator Комментарииseparator версия для печатиseparator изменить шрифт

Расследование убийства мужчины двумя собутыльниками в Каменецком районе завершено

№3 (735) 13 - 19 января 2017    Автор: Алеся СИМАНОВСКАЯ

Материалы уголовного дела направлены в суд

Материалы уголовного дела направлены в суд // Фото: politmer.kg

Подозреваемые заявили в ходе следствия, что не хотели его смерти. Они находятся под стражей.

Конфликт между мужчинами произошел 27 сентября 2016 года при распитии спиртных напитков в ходе внезапно возникшей ссоры. В доме одного из собутыльников в деревне Лумна Каменецкого района двое мужчин 1989 и 1995 годов рождения нанесли многочисленные удары 59-летнему односельчанину. Потом они поместили пострадавшего в багажник легкового автомобиля своего знакомого, отвезли домой, оставили на полу и уехали.

Соседи пострадавшего увидели, как его, избитого и в бессознательном состоянии, переносили из багажника, и вызвали скорую помощь. Медработники доставили потерпевшего в больницу, где от полученных травм он скончался 4 ноября.

Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали подозреваемых, которые пытались скрыть следы преступления. Мужчины всячески старались уменьшить свою роль в совершении противоправных действий, а в ходе следствия поясняли, что не желали наступления смерти пострадавшего. Причастность фигурантов и умысел на лишение жизни сельчанина подтверждаются собранными доказательствами, в том числе протоколами осмотров, показаниями свидетелей и заключениями экспертиз, сообщила официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Марина Дранькова.

По результатам предварительного расследования УСК по Брестской области мужчинам предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 139 (Убийство с особой жестокостью, совершенное группой лиц) УК РБ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двадцати пяти лет, или пожизненного заключения, или смертной казни.

К подследственным применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Они нигде не работают, не судимы, ранее неоднократно привлекались к административной ответственности за распитие спиртных напитков.

Материалы уголовного дела изучены прокурором и направлены в суд для рассмотрения.

Поделиться    
КомментарииПравила комментирования
Другие статьи рубрики "Новости"

Брестские пограничники разбираются с гражданином Таджикистана, порвавшим свой паспорт на польской границе

Расследование ДТП в Брестском районе, в котором погиб несовершеннолетний, завершено

Брестчане, живущие на Дворникова, жалуются на то, что у них второй день нет ни холодной, ни горячей воды

Спросите у представителей власти

В Барановичах бывшая заведующая ясли-садом три года незаконно получала зарплату воспитателя

Производство экологически чистого топлива планируется наладить в Бресте

Mercedes-Benz продал рекордное число автомобилей в 2016 году

На Брестчине ожидается ослабление морозов

В Брестском районе пенсионер замерз насмерть под окном своего дома

В Барановичском районе в огне погиб пенсионер

Ремесленница Марина Андрусенко провела в редакции «БГ» мастер-класс по изготовлению праздничной куклы
Брестская ремесленница о том, как сделать новогоднего ангела своими руками. Пошаговая инструкция
Расследование ДТП в Брестском районе, в котором погиб несовершеннолетний, завершено
Расследование ДТП в Брестском районе, в котором погиб несовершеннолетний, завершено (Фото: sk.gov.by)
Брестская афиша

Курсы валют

Курсы валют Нац.Банка РБ / Смотреть еще

Курсы валют  13.01.17   14.01.17
EUR1 Евро2,07742,0740
USD1 Доллар США1,95421,9509
RUB100 Российских рублей3,29023,2853
подробнее

Транспорт Бреста

Автобусы

Троллейбусы

Маршрутные такси

Поезда

Работа сегодня