Расследование убийства мужчины двумя собутыльниками в Каменецком районе завершено
№3 (735) 13 - 19 января 2017 Автор: Алеся СИМАНОВСКАЯ
Материалы уголовного дела направлены в суд // Фото: politmer.kg
Подозреваемые заявили в ходе следствия, что не хотели его смерти. Они находятся под стражей.
Конфликт между мужчинами произошел 27 сентября 2016 года при распитии спиртных напитков в ходе внезапно возникшей ссоры. В доме одного из собутыльников в деревне Лумна Каменецкого района двое мужчин 1989 и 1995 годов рождения нанесли многочисленные удары 59-летнему односельчанину. Потом они поместили пострадавшего в багажник легкового автомобиля своего знакомого, отвезли домой, оставили на полу и уехали.
Соседи пострадавшего увидели, как его, избитого и в бессознательном состоянии, переносили из багажника, и вызвали скорую помощь. Медработники доставили потерпевшего в больницу, где от полученных травм он скончался 4 ноября.
Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали подозреваемых, которые пытались скрыть следы преступления. Мужчины всячески старались уменьшить свою роль в совершении противоправных действий, а в ходе следствия поясняли, что не желали наступления смерти пострадавшего. Причастность фигурантов и умысел на лишение жизни сельчанина подтверждаются собранными доказательствами, в том числе протоколами осмотров, показаниями свидетелей и заключениями экспертиз, сообщила официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Марина Дранькова.
По результатам предварительного расследования УСК по Брестской области мужчинам предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 139 (Убийство с особой жестокостью, совершенное группой лиц) УК РБ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двадцати пяти лет, или пожизненного заключения, или смертной казни.
К подследственным применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Они нигде не работают, не судимы, ранее неоднократно привлекались к административной ответственности за распитие спиртных напитков.
Материалы уголовного дела изучены прокурором и направлены в суд для рассмотрения.
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