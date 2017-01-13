Брестские пограничники разбираются с гражданином Таджикистана, порвавшим свой паспорт на польской границе

Гражданин Таджикистана надеялся получить статус беженца в Польше. Ради этого он умышленно порвал свой паспорт.

Инцидент произошел в железнодорожном пункте пропуска «Брест» 11 января. При оформлении на въезд в Беларусь поезда Тересполь - Брест пограничники задержали гражданина Таджикистана за нарушение режима госграницы.

Он пояснил, что при въезде в Польшу, надеясь получить статус беженца, умышленно разорвал собственный паспорт. Пограничная стража Польши вернула 24-летнего мужчину в Беларусь, сообщает Госпогранкомитет РБ.

Иностранец задержан и помещен в изолятор временного содержания для дальнейшего разбирательства.

В отношении него начат административный процесс по ст. 23.31 (Нарушение режима государственной границы) КоАП РБ. Санкция данной статьи влечет предупреждение с депортацией или без нее либо наложение штрафа в размере до 20 базовых величин с депортацией или без нее.