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Брестские пограничники разбираются с гражданином Таджикистана, порвавшим свой паспорт на польской границе

№3 (735) 13 - 19 января 2017    Автор: Алеся СИМАНОВСКАЯ

Гражданин Таджикистана порвал свой паспорт на польской границе

Гражданин Таджикистана порвал свой паспорт на польской границе // Фото: kraj.by

Гражданин Таджикистана надеялся получить статус беженца в Польше. Ради этого он умышленно порвал свой паспорт.

Инцидент произошел в железнодорожном пункте пропуска «Брест» 11 января. При оформлении на въезд в Беларусь поезда Тересполь - Брест пограничники задержали гражданина Таджикистана за нарушение режима госграницы.

Он пояснил, что при въезде в Польшу, надеясь получить статус беженца, умышленно разорвал собственный паспорт. Пограничная стража Польши вернула 24-летнего мужчину в Беларусь, сообщает Госпогранкомитет РБ.

Иностранец задержан и помещен в изолятор временного содержания для дальнейшего разбирательства.

В отношении него начат административный процесс по ст. 23.31 (Нарушение режима государственной границы) КоАП РБ. Санкция данной статьи влечет предупреждение с депортацией или без нее либо наложение штрафа в размере до 20 базовых величин с депортацией или без нее.

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