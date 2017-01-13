Расследование ДТП в Брестском районе, в котором погиб несовершеннолетний, завершено
№3 (735) 13 - 19 января 2017 Автор: Алеся СИМАНОВСКАЯ
Расследование ДТП в Брестском районе, в котором погиб несовершеннолетний, завершено // Фото: sk.gov.by
Водитель признал, что нарушил ПДД, и чистосердечно раскаялся. Уголовное дело передано прокурору.
Авария произошла в Брестском районе на трассе М1 в районе деревни Тельмы-1 4 ноября 2016 года около 19.10. «Опель Сигнум» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 17-летнего парня. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Погибший проживал в Брестском районе в деревне Збироги и учился на первом курсе БрГТУ.
Автомобиль ехал со стороны Минска в направлении агрогородка Черни по крайней правой полосе со скоростью 90 км/ч. Молодой человек переходил проезжую часть слева направо по ходу движения авто, которым управлял 25-летний житель областного центра. Согласно результатам освидетельствования, он был трезв.
В рамках разбирательства выяснилось, что за полчаса до аварии на данном участке дороги не работала система освещения из-за сбоя. Однако в ходе проведенного следственного эксперимента было установлено, что без и без освещения видимость знака «Пешеходный переход» с места водителя автомобиля наступала на расстоянии 149 метров, поэтому можно было принять меры и предотвратить ДТП, сообщила официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Марина Дранькова.
Водитель «Опеля» грубо нарушил требования пунктов 9.9 ПДД, согласно которым водитель обязан уступать дорогу пешеходам на нерегулируемых пешеходных переходах; при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу должен двигаться со скоростью, которая позволит при необходимости уступить им дорогу.
По результатам расследования УСК по Брестской области водителю предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 317 (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК РБ.
Мужчина чистосердечно раскаялся и признал, что он нарушил Правила дорожного движения.
Уголовное дело передано прокурору для изучения.
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