Брестчане, живущие на Дворникова, жалуются на то, что у них второй день нет ни холодной, ни горячей воды

Брестчане, живущие на улице Дворникова, жалуются на то, что у них второй день нет ни холодной, ни горячей воды // Фото: Ярновости

Горожанам обещали, что вода появится 12 января после 20.00, однако ее не было и в 11.00 13 января.

О том, что жильцы дома №24 по улице Дворникова второй день обходятся без воды, в редакцию «БГ» сообщил читатель Федор Павлович. Накануне было вывешено объявление, что водоснабжение будет отсутствовать с 15.00 до 20.00 четверга, однако воду так и не дали.

В приемной ГП «Брестводоканал» корреспонденту «БГ» сообщили, что произошла авария. Когда будет восстановлено водоснабжение, пока неизвестно.

В пятницу на сайте предприятия размещалось объявление следующего содержания: «ГП «Брестводоканал» информирует жителей г. Бреста, на перекрестке ул. Солнечной и ул. Л-та Акимочкина произошел порыв водопровода, в связи с чем будет отключено водоснабжение. Подвоз воды будет осуществляться с 06.00 до 23.00 автомобилем ПМ-130. По вопросам подвоза воды обращаться в диспетчерскую службу ГП «Брестводоканал» по тел.: 45-43-03».

«БГ» будет следить за развитием ситуации.