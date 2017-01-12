В Барановичах бывшая заведующая ясли-садом три года незаконно получала зарплату воспитателя

Предприимчивая пенсионерка оформила себя на должность воспитателя, но ее обязанности не исполняла. В отношении нее возбуждено уголовное дело.

С января 2013 года по апрель 2016-го, жительница Барановичей 1959 года рождения работала заведующей ясли-садом №7. Злоупотребляя служебными полномочиями, женщина оформила на себя 0,5 ставки по совмещению вакантной должности воспитателя этого же учреждения образования. Обязанности же воспитателя заведующая не выполняла, сообщила «БГ» официальный представитель УВД Брестского облисполкома Анна Иващенко.

Таким образом, за три года женщина незаконно получила зарплату более 2,2 тысячи деноминированных рублей, причинив на данную сумму ущерб отделу образования, спорта и туризма Барановичского горисполкома.

Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета по материалам отдела по борьбе с экономическими преступлениями 9 января возбудил в отношении пенсионерки уголовное дело по ч. 1 ст. 210 УК РБ (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью со штрафом или лишения свободы на срок до четырех лет со штрафом или без штрафа и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.