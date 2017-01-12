Mercedes-Benz продал рекордное число автомобилей в 2016 году
№3 (735) 13 - 19 января 2017 Автор: Служба информации «БГ»
Mercedes-Benz продал рекордное число автомобилей в 2016 году // Фото: bmw.carclub.ru
Немецкая компания Mercedes-Benz продала в прошлом году 2,08 миллионов автомобилей. Об этом сообщается на сайте автоконцерна Daimler.
Данный показатель является рекордным за всю историю Mercedes-Benz.
По собственным оценкам Mercedes-Benz, компания стала в 2016 году лидером по продажам легковых автомобилей премиум-класса. Ранее Audi отчиталась о 1,87 млн проданных автомобилей за прошедший год. Другой конкурент Mercedes-Benz - BMW пока не сообщал об окончательных итогах продаж в 2016 году. За первые 11 месяцев прошлого года концерн BMW реализовал 1,82 млн автомобилей.
Объемы продаж Mercedes-Benz растут уже шестой год подряд, рассказал глава Daimler Дитер Цетше. За последний год мировой рост продаж составил 11,6 процента, добавил он.
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