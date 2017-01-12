Производство экологически чистого топлива планируется наладить в Бресте
№3 (735) 13 - 19 января 2017 Автор: Служба информации «БГ»
Производство экологически чистого топлива планируется наладить в Бресте
Новый резидент свободной экономической зоны ООО «ДжиОйл» планирует организовать в Бресте производство дизельного топлива стандарта «евро-5» и «евро-6».
Согласно бизнес-плану, объем вложенных инвестиций составит 5,8 млн долларов, предусмотрено создание 48 рабочих мест, сообщает belta.by. Ожидается, что первые перерабатывающие установки из Чехии поступят на предприятие в середине текущего года. Экологически чистое топливо будет производиться из отечественного сырья. Полученную продукцию планируется экспортировать, а также поставлять на белорусский рынок.
В настоящее время администрация СЭЗ «Брест» ведет переговоры с рядом компаний из Польши и России, которые рассматривают возможности для вложения своего капитала. Также осуществляется взаимодействие с бизнес-ассоциациями из Германии, Дании, Италии.
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