Спросите у представителей власти
№3 (735) 13 - 19 января 2017 Автор: Служба информации «БГ»
Спросите у представителей власти
14 января с 9.00 до 12.00 прямые телефонные линии с брестчанами проведут:
- заместитель председателя Брестского горисполкома Андрей Андреевич Филанович по номеру (8 0162) 21-03-86;
- заместитель главы администрации Ленинского района г. Бреста Светлана Ивановна Козлович по номеру (80162) 21-06-12;
- первый заместитель главы администрации Московского района г. Бреста Вячеслав Валерьевич Метлицкий по номеру (80162) 42-40-77.
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Транспорт Бреста
Автобусы
- Расписание движения городских автобусных маршрутов с 5 декабря 2016 г.
- Схема движения автобусов в Бресте