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Спросите у представителей власти

№3 (735) 13 - 19 января 2017    Автор: Служба информации «БГ»

Спросите у представителей власти

Спросите у представителей власти

14 января с 9.00 до 12.00 прямые телефонные линии с брестчанами проведут:

- заместитель председателя Брестского горисполкома Андрей Андреевич Филанович по номеру (8 0162) 21-03-86;

- заместитель главы администрации Ленинского района г. Бреста Светлана Ивановна Козлович по номеру (80162) 21-06-12;

- первый заместитель главы администрации Московского района г. Бреста Вячеслав Валерьевич Метлицкий по номеру (80162) 42-40-77.

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