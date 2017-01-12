Число ВИЧ-инфицированных в Беларуси продолжает расти
№3 (735) 13 - 19 января 2017 Автор: Служба информации «БГ»
Число ВИЧ-инфицированных в Беларуси продолжает расти // Фото: www.newbur.ru
По итогам 2016 года показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Беларуси составил 25,2 случая на 100 тысяч населения, сообщает Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
В 2015 году впервые выявленных случаев ВИЧ было 24,3 на 100 тыс. человек.
Отмечается, что по-прежнему в стране превалирует половой путь передачи ВИЧ - 72,8% случаев. В эпидемический процесс чаще вовлекаются мужчины - их доля среди заболевших составила 62,3%, женщин - 37,7%.
Чаще всего ВИЧ-инфекция выявляется в возрастной группе 40 и старше лет - чуть более трети случаев, вторая по значимости возрастная группа 30 - 34 года - четверть выявленных случаев. В возрастной группе 35 - 39 лет частота выявления ВИЧ составила около 20%, среди лиц от 25 до 29 лет - 14,7%, от 20 до 24 лет - 5,8%.
Самые низкие значения - 0,9% - отмечаются в возрастной группе от 15 до 19 лет и среди детей до 14 лет.
Сегодня в Беларуси лишь 45% ВИЧ-инфицированных знают о своем статусе, а из более чем 17 тысяч носителей вируса, зарегистрированных в организациях здравоохранения, терапию получают только 48%.
При этом в стране работает 48 анонимных пунктов профилактики ВИЧ/СПИД, куда любой желающий может обратиться за помощью и пройти тестирование. Из них 32 пункта - для наркопотребителей. Всем ВИЧ-позитивным пациентам, если у них есть показания к назначению специфического лечения, бесплатно предоставляются лекарства для антиретровирусной терапии. Медики подчеркивают, что, вовремя начав лечение и следуя всем указаниям врача, люди с ВИЧ могут прожить долгую и полноценную жизнь.
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