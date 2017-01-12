В Бресте вырос подоходный налог на сдачу жилья внаем
№3 (735) 13 - 19 января 2017 Автор: Служба информации «БГ»
В Бресте вырос подоходный налог на сдачу жилья внаем
С 1 января 2017 года за каждую сдаваемую жилую комнату физлица должны платить 27 рублей в месяц, что на 3 рубля больше, чем в прошлом году.
Новая ставка прописана в решении Брестского областного Совета депутатов от 16 декабря 2016 года. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.
Выросли размеры налога и на сдаваемые в аренду нежилые помещения. За металлический или деревянный гараж теперь надо платить ежемесячно 7,5 рублей за машино-место (67 тыс. рублей в прошлом году), железобетонный или кирпичный - 10,3 рубля (ранее 92 тыс.). Налог на другие нежилые помещения - 3 рубля за 1 кв. метр площади (было 27 тыс.).
За прошлый год индивидуальные предприниматели Брестской области уплатили в консолидированный бюджет 51,5 млн рублей
Средняя зарплата в $500 победила в номинации «Безумная идея - 2016»
На 20,3% сократились поставки российской нефти в Беларусь в прошлом году
Экспорт белорусских товаров в ЕС за январь - ноябрь упал на треть
Внешний госдолг Беларуси вырос на 8,6%, внутренний - на 4,1%
Ставка рефинансирования снижается до 17%
Средний курс доллара вырос за 2016 год на 4,69%
С 1 января тарифная ставка первого разряда повышена на 1 рубль 20 копеек
Шоколад торговой марки «Идеал» должен появиться в магазинах в феврале
Сколько стоит новогодний стол, или Как подмазаться к Петуху?
Курсы валют
Курсы валют Нац.Банка РБ / Смотреть еще
|Курсы валют
|11.01.17
|12.01.17
|EUR
|1 Евро
|2,0810
|2,0803
|USD
|1 Доллар США
|1,9640
|1,9697
|RUB
|100 Российских рублей
|3,2757
|3,2756
|подробнее
Транспорт Бреста
Автобусы
- Расписание движения городских автобусных маршрутов с 5 декабря 2016 г.
- Схема движения автобусов в Бресте