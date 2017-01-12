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В Бресте вырос подоходный налог на сдачу жилья внаем

№3 (735) 13 - 19 января 2017    Автор: Служба информации «БГ»

В Бресте вырос подоходный налог на сдачу жилья внаем

В Бресте вырос подоходный налог на сдачу жилья внаем

С 1 января 2017 года за каждую сдаваемую жилую комнату физлица должны платить 27 рублей в месяц, что на 3 рубля больше, чем в прошлом году.

Новая ставка прописана в решении Брестского областного Совета депутатов от 16 декабря 2016 года. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Выросли размеры налога и на сдаваемые в аренду нежилые помещения. За металлический или деревянный гараж теперь надо платить ежемесячно 7,5 рублей за машино-место (67 тыс. рублей в прошлом году), железобетонный или кирпичный - 10,3 рубля (ранее 92 тыс.). Налог на другие нежилые помещения - 3 рубля за 1 кв. метр площади (было 27 тыс.).

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