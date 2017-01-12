Композитор Марцин Копчински впервые исполнил на «Январских музыкальных вечерах» сочинение «Трепет сердец»

Международный фестиваль классической музыки движется к финалу. «БГ» представляет фоторепортаж со второго и третьего вечеров.

Второй вечер, который прошел 10 января, посвятили романсу. Заслуженный артист Украины, лауреат международных конкурсов Сергей Шеремет и заслуженный артист России, лауреат премии Фонда Евгения Колобова «За беззаветное служение оперному искусству» Владимир Кудашев исполнили романсы Чайковского, Рахманинова, Глинки.

Сюрпризом для публики стало выступление Юлии Ермолаевой. Студентка Белорусской академии музыки сыграла сочинения Шопена и Листа.

Юлия Ермолаева исполнила произведения Шопена и Листа

Третий вечер, названный «Музыкальная Европа», посвятили преимущественно польским композиторам. Звучали сочинения Хенрика Гурецкого, Мирослава Скорика. Гость из Японии пианист Такаши Ямамото поразил экспрессивным исполнением вальсов и полонезов Фредерика Шопена. Казалось, будто он играет всем телом - каждая эмоция отражалась на лице.

Пианист Такаши Ямамото исполнил сочинения Шопена

Польский композитор Марцин Копчински представил на фестивале новое сочинение. По словам ведущего вечера, лауреата международных конкурсов, профессора Ярослава Джевецкого, «Трепет сердец», концерт для фортепиано в четыре руки с оркестром, был написан специально для «Январских музыкальных вечеров». Выразительное сочинение исполнял сам композитор вместе с пианистом Витольдом Кавальцем.

Ведущий вечера профессор Ярослав Джевецки

Как отметил Ярослав Джевецки, в этот вечер решено было представить талантливую молодежь. Зрители насладились мастерством камерного оркестра «Академия дель Арко» под руководством Павла Радзинского.

Каждый фестивальный вечер не обходится без музыкальных подарков слушателям, которые не значатся в программе. Так, пианисты Екатерина Джевецка и Станислав Джевецки в четыре руки исполнили всеми любимые сочинения Астора Пьяццоллы Libertango и Oblivion.

Закрытие фестиваля состоится сегодня, в четверг 12 января. В программе - музыка Чайковского, Пуччини, Виленского. Также состоится традиционный Рождественский бал.

Заслуженный артист Украины Сергей Шеремет

заслуженный артист России Владимир Кудашев