К семи годам колонии приговорили прапорщика, устроившего стрельбу в войсковой части под Брестом // Фото: www.segodnya.ua

По трем статьям Уголовного кодекса осудили 9 сентября 33-летнего старшего прапорщика, который пьяным устроил стрельбу в войсковой части.

Желание пострелять возникло у военного из-за обиды. За распитие спиртных напитков на службе его отчитали перед коллегами и отправили домой «отсыпаться», не позволив ехать на полигон.

Молодой человек с таким решением руководства не согласился и захотел поговорить с командиром. Однако тот к этому времени уже покинул расположение части. Тогда, запасшись алкоголем, прапорщик забаррикадировался на складе, прихватив с собой заряженный автомат Калашникова, и стал вызванивать командира.

Тщетные попытки вызвать начальство на словесную дуэль закончились угрозами. Сначала он грозился застрелиться, затем взорвать склад, в конце концов устроил стрельбу по воротам части, угрожая жизни и здоровью людей. Часовому даже пришлось переместиться в окоп.

В течение нескольких часов сослуживцы пытались угомонить обезумевшего прапорщика. Сделать это удалось только после того, как молодому человеку передали попить воды, в которую добавили снотворное.

В отношении старшего прапорщика завели уголовное дело по ч. 3 ст. 294 (Хищение огнестрельного оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ), ч. 2 ст. 295 (Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ) и ч. 3 ст. 339 (Особо злостное хулиганство) УК РБ.

«По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний суд приговорил окончательно назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет без конфискации имущества, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с использованием, обслуживанием, распоряжением и хранением огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и военной техники сроком на 5 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима», - рассказал «БГ» Александр Вильховой, помощник прокурора города Бреста.

На основании ст. 7 Закона РБ «Об амнистии в связи с 70-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков срок наказания сократился на один год.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.