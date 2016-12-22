К семи годам колонии приговорили прапорщика, устроившего стрельбу в войсковой части под Брестом
№39 (615) 26 сентября - 2 октября 2014 Автор: Ирина ШАТИЛО
К семи годам колонии приговорили прапорщика, устроившего стрельбу в войсковой части под Брестом // Фото: www.segodnya.ua
По трем статьям Уголовного кодекса осудили 9 сентября 33-летнего старшего прапорщика, который пьяным устроил стрельбу в войсковой части.
Желание пострелять возникло у военного из-за обиды. За распитие спиртных напитков на службе его отчитали перед коллегами и отправили домой «отсыпаться», не позволив ехать на полигон.
Молодой человек с таким решением руководства не согласился и захотел поговорить с командиром. Однако тот к этому времени уже покинул расположение части. Тогда, запасшись алкоголем, прапорщик забаррикадировался на складе, прихватив с собой заряженный автомат Калашникова, и стал вызванивать командира.
Тщетные попытки вызвать начальство на словесную дуэль закончились угрозами. Сначала он грозился застрелиться, затем взорвать склад, в конце концов устроил стрельбу по воротам части, угрожая жизни и здоровью людей. Часовому даже пришлось переместиться в окоп.
В течение нескольких часов сослуживцы пытались угомонить обезумевшего прапорщика. Сделать это удалось только после того, как молодому человеку передали попить воды, в которую добавили снотворное.
В отношении старшего прапорщика завели уголовное дело по ч. 3 ст. 294 (Хищение огнестрельного оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ), ч. 2 ст. 295 (Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ) и ч. 3 ст. 339 (Особо злостное хулиганство) УК РБ.
«По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний суд приговорил окончательно назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет без конфискации имущества, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с использованием, обслуживанием, распоряжением и хранением огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и военной техники сроком на 5 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима», - рассказал «БГ» Александр Вильховой, помощник прокурора города Бреста.
На основании ст. 7 Закона РБ «Об амнистии в связи с 70-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков срок наказания сократился на один год.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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