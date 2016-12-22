Двое брестчан жестко поплатились за содействие в незаконном пересечении границы

Трое грузин пытались с помощью брестчан незаконно пересечь границу - попасть в Евросоюз им так и не удалось. Их депортировали, а брестчан посадили.

В Бресте окончено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению жителей Бреста Иванова* (1989 г. р.) и Петрова* (1988 г. р.) в совершении преступления, предусмотренного УК Республики Беларусь (ч. 2 ст. 371-1). Брестчане оказывали содействие жителям Грузии в незаконном пересечении границы, за что сильно поплатились. Об этом «БГ» рассказал начальник отдела следственного управления Брестского областного управления Следственного комитета Республики Беларусь Александр Вегера.

Медвежья услуга

Дело было прошлой зимой. Брестчанин Иванов познакомился с гражданами Грузии. Жители солнечной страны (три человека) планировали выехать из Беларуси в Польшу. Визы у них не было, поэтому пересечь границу они собирались незаконно.

Иванов решил воспользоваться ситуацией и тем самым поправить свое материальное положение. Он предложил грузинам помощь в решении их проблемы. Пообещал, что им поможет в этом деле его знакомый Петров, ранее служивший в органах пограничной службы Беларуси. На радостях грузины заплатили Иванову аванс в размере 100 евро и 50 долларов США, заселились в местную гостиницу и стали ждать своего часа.

Ближе к делу

Согласно разработанному плану действий Петрову предстояло предоставить сведения об особенностях охраны границы. В частности, об условиях местности, устройстве, принципах работы и способах преодоления заградительных инженерных сооружений (колючей проволоки со специальными сигнализационными датчиками), особенностях несения службы пограничными нарядами и так далее.

Ближе к ночи жители Бреста прибыли на планируемое место незаконного пересечения границы - на улицу Остров Госпитальный в Бресте. Детально изучили местность, от руки составили схемы-карты расположения реки Западный Буг, дорог, растительности, заградительных инженерных сооружений, а также женского монастыря как ориентира направления движения в сторону линии Государственной границы Беларуси.

На следующий день приятели решили изменить планируемое место пересечения границы. И выбрать (на их взгляд) более легкий маршрут - вблизи микрорайона Речица.

После этого белорусы встретились с грузинами и выдали им все необходимое для предстоящей операции: карту, фотоснимки местности, надувной матрац, ручной насос к нему, плоскогубцы. Грузинам предстояло перекусить нити заградительных сооружений и преодолеть водную преграду на матрацах - переплыть реку Буг.

В этот же день, 22 февраля, около восьми вечера Петров повел грузин в направлении линии государственной границы за микрорайоном Речица, по пути получив от них в качестве оставшейся части вознаграждения 600 тысяч белорусских рублей, 70 долларов США и 10 евро. Дойдя до инженерных сооружений, брестчанин перекусил нити колючей проволоки, проинструктировал, как двигаться дальше. Сам вернулся в город.

Стрелки часов показывали начало десятого вечера, когда пограничный наряд войсковой части 2187 задержал трех граждан Грузии при попытке преодоления заградительных инженерных сооружений на государственной границе Беларуси.

Итог

Как рассказал «БГ» Александр Вегера, граждане Грузии после проведенного разбирательства депортированы с территории РБ и им запрещен въезд в нашу страну сроком на 5 лет. В противном случае им грозит уголовная ответственность.

Больше всех досталось брестчанам. Александр Верега считает, что если бы они знали о том, какая ответственность им грозит за содействие при пересечении государственной границы, то сто раз бы подумали, прежде чем ввязываться в это дело. Они совершили преступление, которое называется «организация деятельности по незаконному выезду из Республики Беларусь иностранных граждан (организация незаконной миграции) группой лиц по предварительному сговору», предусмотренное ч.2 ст.371-1 УК РБ. По приговору суда Иванов осужден к 3 годам лишения свободы, а Петров к 3 годам 6 месяцам лишения свободы.

*Фамилии изменены