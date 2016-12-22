Брестчанин под действием спиртного и токсических веществ искал сексуальных утех, а получил лишение свободы

Спиртное + клей = преступление

В тот зимний вечер 21-летний брестчанин Михаил Петров (имена и фамилии действующих лиц изменены - прим. авт.) сидел у речки Мухавец под Варшавским мостом и нюхал клей. До этого он успел выпить спиртного, а теперь догонялся вот таким незамысловатым образом. Видимо, заветный кайф никак не наступал, поэтому Михаил вылез из своего убежища и решил пойти в центр, чтобы купить свежую порцию клея. На Варшавском мосту молодой человек увидел девушку…

«Потом при допросе задержанный так и заявил, что у него тут же возникло желание ее изнасиловать, - пояснил старший следователь первого отделения Брестского межрайонного отдела Следственного комитета РБ Евгений Латышев. - Он пошел за девушкой по мосту. Некоторое время насильник шел на расстоянии примерно 30 метров от будущей жертвы и продолжал нюхать клей. Девушка перешла мост и свернула влево, Петров - за ней. Убедившись, что поблизости никого нет, он напал на девушку и повалил ее на землю. Хотя из-за ее сопротивления насильник не смог довести свои действия до конца и убежал, он совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 14 и ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса РБ».

Отбиться от насильника

Ирина Герасимова 1995 г. р. в тот вечер договорилась встретиться с двумя своими друзьями, чтобы потом вместе отправиться в гости к третьему. Между ней и одним из молодых людей была договоренность идти на встречу вместе. Но у того не получилось зайти за Ириной, его обязали остаться дома присматривать за младшей сестрой. Несмотря на то что было уже темно, Ира решила, что доберется одна, и отправилась через Варшавский мост пешком.

«По левой стороне моста я заметила какого-то странного парня, который неподвижно стоял у парапета лицом к реке и смотрел в воду, - расскажет позже следователю Ирина Герасимова. - Он был одет в красный пуховик, на голове - капюшон. Я прошла мимо него, а потом спустилась с моста на тропинку, ведущую к «Евроопту». Шла по ней, разговаривала по телефону со своим другом и вдруг почувствовала, что за мной кто-то идет. Кто именно, разглядеть не смогла, а уже в следующий момент меня схватили сзади за шею и зажали ее локтевым суставом. Я вместе с напавшим на меня человеком упала на землю. Сумка отлетела в сторону, очки с глаз упали. Лежа на животе, я двумя руками уперлась в землю. А нападавший продолжал держать меня за шею. На несколько секунд мне все же удалось вырваться и даже привстать с земли, но насильник повалил меня снова, сильно толкнув обеими руками. На этот раз я упала на спину и увидела, что это тот самый парень в красной куртке, которого я видела на мосту. Теперь он стоял передо мной на коленях и не давал мне подняться, а я изо всех сил отбивалась от него, пытаясь встать. От насильника шел резкий запах то ли бензина, то ли чего-то, на него похожего. Я кричала, звала на помощь, а он бубнил «тихо, тихо!» и лез рукой ко мне под пальто, чтобы расстегнуть пуговицу на брюках. Приподняв кофту, он дотронулся до голого живота. От этого я стала кричать еще сильнее. А он, чтобы закрыть мне рот, стал запихивать туда мех от моей куртки. В этот момент я и укусила его за палец левой руки. После этого насильник резко вскочил на ноги и убежал. Куда он исчез, я даже не заметила, ведь все произошло очень быстро».

В этот момент я и укусила его за палец левой руки. После этого насильник резко вскочил на ноги и убежал.

По горячим следам

Ирина поднялась с земли, собрала свои вещи и побежала в сторону магазина «Евроопт». Она сначала позвонила другу, с которым должна была там встретиться, попросив выйти из дома и идти ей навстречу, и сразу после этого набрала «102». Вместе с молодым человеком они подошли к магазину, куда через пару минут подъехал и милицейский наряд. Ирина дала правоохранителям описание того, кто на нее напал, заострив внимание на его красном пуховике и на том, что на мизинце левой руки насильника должен остаться след от укуса.

Прошло буквально несколько минут, а милиционерам, опрашивающим Ирину Герасимову, уже сообщили, что парень, похожий по приметам на насильника, задержан. После чего девушку на милицейской машине доставили в опорный пункт на пр-т Машерова. Там Ирина увидела и сразу узнала того, кто совсем недавно совершил на нее нападение.

Патрулировавший в тот вечер улицы милиционер, который задержал Михаила Петрова, рассказал следователю, что в 19.20 по рации от дежурного по городу поступило сообщение о попытке изнасилования и были названы приметы преступника. После этого он и двое сопровождавших его военнослужащих отправились в сторону Варшавского моста. Когда они подошли к гостинице «Беларусь», то увидели парня в красном пуховике, быстро идущего им навстречу. Это была одна из примет из полученной только что ориентировки. Подойдя к парню, старший патруля попросил его показать руки. А когда тот это сделал, милиционер сразу заметил окровавленный мизинец. Так буквально по горячим следам предполагаемый преступник был найден и доставлен в опорный пункт №2, расположенный по проспекту Машерова.

Три года строгого режима

«После опознания его потерпевшей Михаилу Петрову было предложено показать, где и как он пытался совершить преступление, - продолжил старший следователь Евгений Латышев. - Он показал, где увидел девушку, рассказал, что после того, как она свернула с моста, он сразу же пошел вслед за ней. Показал и то место, где напал на нее, убедившись, что вокруг никого нет. Петров своих намерений не скрывал, пояснив, что если бы девушка не укусила его, он довел бы начатое дело до конца. Мол, сильная боль заставила его бросить свою жертву и убежать. Он также признался, что до совершения преступления пил пиво и дышал парами клея. Каких-то серьезных телесных повреждений девушке он не причинил, а вот психологическая травма - налицо. Ее мама и друзья рассказали, что после нападения Ирина изменилась, часто плакала, стала бояться темноты и ходить одна по улице.

Ранее Петров был неоднократно судим за кражи, а потом, под воздействием алкоголя и токсических веществ, проявил себя в иной ипостаси. Суд признал его виновным в совершении попытки изнасилования и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима и принудительного лечения от токсикомании».

Ч. 1, ст. 166 УК РБ: Половое сношение вопреки воле потерпевшей с применением насилия или с угрозой его применения к женщине или ее близким либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей (изнасилование) наказывается ограничением свободы на срок до 4 лет или лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.