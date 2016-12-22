В Бресте расследуется несостоявшееся заказное убийство
№37 (613) 12 - 18 сентября 2014 Автор: Ирина ШАТИЛО
В Бресте расследуется несостоявшееся заказное убийство // Фото: 7x7-journal.ru
Сотрудники милиции задержали 48-летнюю подозреваемую в покушении на убийство вечером 2 сентября с поличным. Находясь вместе с мужем на семейном пикнике, женщина пыталась его отравить, подсыпав яд в тарелку с едой.
В поле зрения оперативников управления по борьбе с организованной преступностью по Брестской области задержанная попала несколько месяцев назад, когда предпринимала попытки найти «киллера» для реализации задуманного. Как оказалось впоследствии, речь шла о попытке лишения жизни ее супруга.
«Проведенные оперативные мероприятия действительно подтвердили реальность намерений брестчанки «заказать» своего мужа. С того момента все ее дальнейшие действия находились под контролем правоохранительных органов», - сообщила «БГ» Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь.
Вскоре коварная жена нашла «исполнителя заказа». Они вместе определили способ убийства - отравление сильнодействующим ядом. Его наличие в организме через несколько часов после смерти, по словам «профессионального киллера», не будет обнаружено экспертизой.
Избавившись от мужа, женщина рассчитывала получить в наследство квартиру в Бресте и дом с гектаром земли в деревне. Треть стоимости квартиры должна была пойти на оплату услуг заказного убийцы. Остальное - на развитие собственного бизнеса.
«Управление Следственного комитета Республики Беларусь по Брестской области по данному факту возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 14 и п. 12 ч. 2 ст. 139 УК РБ (Покушение на убийство из корыстных побуждений, либо по найму). Проводятся необходимые следственные действия, направленные на получение доказательств. Назначены экспертные исследования. Подозреваемая задержана в порядке ст.108 УПК РБ», - дополнили в Следственном комитете.
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