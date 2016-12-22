«Мне даже Мариуполь напомнило, когда стояли за водой около машины»
№36 (612) 5 - 11 сентября 2014 Автор: Ирина ШАТИЛО Олег ЗАВАДСКИЙ
«Мне даже Мариуполь напомнило, когда стояли за водой около машины» // Фото: Олег ЗАВАДСКИЙ
«Водопроводная» авария произошла вечером 1 сентября в некоторых микрорайонах Бреста. По словам их жителей, они не сразу поняли, что вода из крана пахнет фекалиями.
Корреспонденты «БГ» побывали 3 сентября на улицах Красногвардейской и Осипенко и пообщались с брестчанами, лишившимися на несколько дней возможности пользоваться водой из крана. Мы расспросили горожан о возникшей проблеме и о том, как они с ней справляются. Наши собеседники охотно отвечали на вопросы, но фотографироваться категорически отказывались.
Юлия, кондитер:
- Весь район (в конце ул. Красногвардейской - прим. авт.) без воды. Никто ничего не говорил. Если здесь (жилой дом по ул. Красногвардейской, 116 - прим. авт.) объявление висит, то у нас возле общежития даже объявления нет. И горячая, и холодная - оба крана воняют. Уже второй день носим ведрами. Вчера покупали воду питьевую, в магазин ездили. С подвозом воды проблем нет, всем хватает. Даже вчера поздно вечером еще машина стояла.
Анатолий, пенсионер:
- У меня такая же ситуация, как и у всех. Обнаружил вчера утром (2 сентября - прим. авт.), запах мне не понравился, но сообщений никаких не было. После обеда что-то появилось. Хожу за водой. Правда, не знаю, можно ли умываться этой водой. В Интернете смотрел, что и умываться ею нельзя. Специфический запах уже пропал, говорят, что туда какие-то активные вещества добавляют. Но непонятно - какие, может, они еще хуже вредят. Ничего никто не говорил, только объявление повесили от «Водоканала». Воду регулярно подвозят, видел машины МЧС. Воды хватает. Сегодня, видел, с семи утра уже была, вчера до 11 вечера где-то.
Ольга, пенсионерка:
- Таблетку вчера утром запила водой, а потом не могла понять, где воняет. Воняло не болотом, как говорят, а фекалиями. Помыла руки и не могла связать это ни с чем. Нюхаю в раковине - тоже не могу понять. Потом мне сын звонит и спрашивает: «Мама, как у вас вода?» Я говорю: «Нормально». Я понюхала. Точно, вода воняет! А потом уже и соседи сказали, и машина подъехала, и мы набрали воды во все: в бутылки, чашки, миски. Для чая покупаем бутилированную воду.
У нас не объявляли об аварии. Радиоточки у нас нет, может, там сказали. Работники ЖЭСа ко мне не заходили и не говорили об этом.
Вчера провожала подругу на остановку и видела, как все из транспорта выходят с бутылями воды. Вчера было страшно, мне даже Мариуполь напомнило, когда стояли за водой около машины. Пока неизвестно, когда все восстановят. Думаю, что должны скоро сделать.
Ольга и Светлана, в декретном отпуске:
- Вчера с самого утра обнаружили. В 6 утра пошли умываться и обнаружили этот запах. Поняли не сразу, что это. Думали, что канализация. В садике разговорились и узнали, что такое по всему району. А уже потом, в часов девять, висело объявление. Испортить водой ничего не успели, только глотнули немного этой воды. Последствий пока никаких. Воду привозят, да и колонки на огороде рядом. Оттуда качаем. С детьми сложно. На питание покупаем воду. Привозной воды всем хватает. Слышали, что до субботы нельзя будет пользоваться водой. Мы тут (на ул. Красногвардейской - прим. авт.) как большая деревня: новости передаются быстро.
Василий, водитель (привез в цистерне воду на ул. Осипенко):
- Сказали подвозить воду в необходимые места. Направляют, а я подвожу, где необходимо. Машины МЧС курсируют постоянно. И «Водоканал» тоже. Подходят люди, набирают. Одной цистерны хватает на день. Нам сказали - мы делаем.
Артем, студент:
- Дня два назад заметили, что вода плохая. Помыться к родственникам ездим и берем ту, которую привозят в цистернах. Как-то раз что-то такое уже было, месяца три назад. Тоже воняло, но в течение дня прошло. Пока ничего не говорят, когда закончится это все.
Василий, пенсионер:
- Обнаружил вчера под вечер. Некоторые говорили на улице, что воняет вода. Теперь хожу сюда (ул. Осипенко, напротив дома №26 - прим. авт.) за водой. А что делать? Со вчерашнего дня висят объявления, что водой пользоваться нельзя. Утром они появились. Но по номерам, которые там написаны, уже второй день никому не могу дозвониться.
Брестские таможенники задержали крупную партию опасного наркотического вещества
В Бресте подростка избили и порезали ножом из-за футбольных предпочтений
Жена порезала мужа во время семейной ссоры
В Бресте умер ребенок, избитый своей пьяной матерью
Осужденный на 12 лет за разбой и покушение на убийство солдат признан вменяемым
За организацию незаконной миграции брестчанин поплатился тремя годами свободы
Брестчанка купила дорогие конфеты, но насладиться ими помешало то, что одна из них оказалась с «мясом»
К семи годам колонии приговорили прапорщика, устроившего стрельбу в войсковой части под Брестом
Брестчанин под действием спиртного и токсических веществ искал сексуальных утех, а получил лишение свободы
Двое брестчан жестко поплатились за содействие в незаконном пересечении границы
Курсы валют
Курсы валют Нац.Банка РБ / Смотреть еще
|Курсы валют
|22.12.16
|23.12.16
|EUR
|1 Евро
|2,0372
|2,0356
|USD
|1 Доллар США
|1,9577
|1,9496
|RUB
|100 Российских рублей
|3,2040
|3,2015
|подробнее
Транспорт Бреста
Автобусы
- Расписание движения городских автобусных маршрутов с 5 декабря 2016 г.
- Схема движения автобусов в Бресте