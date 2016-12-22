«Мне даже Мариуполь напомнило, когда стояли за водой около машины»

Корреспонденты «БГ» побывали 3 сентября на улицах Красногвардейской и Осипенко и пообщались с брестчанами, лишившимися на несколько дней возможности пользоваться водой из крана. Мы расспросили горожан о возникшей проблеме и о том, как они с ней справляются. Наши собеседники охотно отвечали на вопросы, но фотографироваться категорически отказывались.

Юлия, кондитер:

- Весь район (в конце ул. Красногвардейской - прим. авт.) без воды. Никто ничего не говорил. Если здесь (жилой дом по ул. Красногвардейской, 116 - прим. авт.) объявление висит, то у нас возле общежития даже объявления нет. И горячая, и холодная - оба крана воняют. Уже второй день носим ведрами. Вчера покупали воду питьевую, в магазин ездили. С подвозом воды проблем нет, всем хватает. Даже вчера поздно вечером еще машина стояла.

Анатолий, пенсионер:

- У меня такая же ситуация, как и у всех. Обнаружил вчера утром (2 сентября - прим. авт.), запах мне не понравился, но сообщений никаких не было. После обеда что-то появилось. Хожу за водой. Правда, не знаю, можно ли умываться этой водой. В Интернете смотрел, что и умываться ею нельзя. Специфический запах уже пропал, говорят, что туда какие-то активные вещества добавляют. Но непонятно - какие, может, они еще хуже вредят. Ничего никто не говорил, только объявление повесили от «Водоканала». Воду регулярно подвозят, видел машины МЧС. Воды хватает. Сегодня, видел, с семи утра уже была, вчера до 11 вечера где-то.

Ольга, пенсионерка:

- Таблетку вчера утром запила водой, а потом не могла понять, где воняет. Воняло не болотом, как говорят, а фекалиями. Помыла руки и не могла связать это ни с чем. Нюхаю в раковине - тоже не могу понять. Потом мне сын звонит и спрашивает: «Мама, как у вас вода?» Я говорю: «Нормально». Я понюхала. Точно, вода воняет! А потом уже и соседи сказали, и машина подъехала, и мы набрали воды во все: в бутылки, чашки, миски. Для чая покупаем бутилированную воду.

У нас не объявляли об аварии. Радиоточки у нас нет, может, там сказали. Работники ЖЭСа ко мне не заходили и не говорили об этом.

Вчера провожала подругу на остановку и видела, как все из транспорта выходят с бутылями воды. Вчера было страшно, мне даже Мариуполь напомнило, когда стояли за водой около машины. Пока неизвестно, когда все восстановят. Думаю, что должны скоро сделать.

Ольга и Светлана, в декретном отпуске:

- Вчера с самого утра обнаружили. В 6 утра пошли умываться и обнаружили этот запах. Поняли не сразу, что это. Думали, что канализация. В садике разговорились и узнали, что такое по всему району. А уже потом, в часов девять, висело объявление. Испортить водой ничего не успели, только глотнули немного этой воды. Последствий пока никаких. Воду привозят, да и колонки на огороде рядом. Оттуда качаем. С детьми сложно. На питание покупаем воду. Привозной воды всем хватает. Слышали, что до субботы нельзя будет пользоваться водой. Мы тут (на ул. Красногвардейской - прим. авт.) как большая деревня: новости передаются быстро.

Василий, водитель (привез в цистерне воду на ул. Осипенко):

- Сказали подвозить воду в необходимые места. Направляют, а я подвожу, где необходимо. Машины МЧС курсируют постоянно. И «Водоканал» тоже. Подходят люди, набирают. Одной цистерны хватает на день. Нам сказали - мы делаем.

Артем, студент:

- Дня два назад заметили, что вода плохая. Помыться к родственникам ездим и берем ту, которую привозят в цистернах. Как-то раз что-то такое уже было, месяца три назад. Тоже воняло, но в течение дня прошло. Пока ничего не говорят, когда закончится это все.

Василий, пенсионер:

- Обнаружил вчера под вечер. Некоторые говорили на улице, что воняет вода. Теперь хожу сюда (ул. Осипенко, напротив дома №26 - прим. авт.) за водой. А что делать? Со вчерашнего дня висят объявления, что водой пользоваться нельзя. Утром они появились. Но по номерам, которые там написаны, уже второй день никому не могу дозвониться.