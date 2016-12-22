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ЧП в Бресте: вода у жителей микрорайона Граевка «пахнет» фекалиями

№35 (611) 29 августа - 4 сентября 2014    Автор: Ирина ШАТИЛО

ЧП в Бресте: вода у жителей микрорайона Граевка «пахнет» фекалиями

ЧП в Бресте: вода у жителей микрорайона Граевка «пахнет» фекалиями // Фото: www.belarus-mtz.by

Информация об обращениях брестчан, проживающих на улицах Осипенко, Шоссейной, Республиканской и Красногвардейской, на присутствие запаха фекалий в водопроводной воде начала поступать в соответствующие службы вечером 1 сентября.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение жилых домов на этих улицах осуществляет водозабор Брестского участка Барановичской дистанции водоснабжения и санитарно-технических устройств РУП «Дорводоканал» Белорусской железной дороги.

После получения информации из областного управления МЧС на место выехали специалисты зонального центра эпидемиологии и гигиены и областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья для изучения ситуации. Ими были взяты пробы воды для микробиологических и санитарно-химических исследований. 

«Начальнику Барановичской дистанции водоснабжения и санитарно-технических устройств РУП «Дорводоканал» Белорусской железной дороги было поручено ввести хлорирование сетей водоснабжения, обеспечить информирование населения об осуществляемых мероприятиях», - сообщает Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

В 09.00 2 сентября состоялось срочное заседание Брестской городской комиссии по чрезвычайным ситуациям. В результате был организован подвоз питьевой воды и установлены три цистерны на трех улицах. На подъездах жилых домов были размещены соответствующие объявления, а работники ЖЭСа №8 обошли жилые дома и проинформировали людей о ситуации. В трех учреждениях дошкольного образования, городской больнице №1, городской детской поликлинике №1, санатории-профилактории Брестского отделения Белорусской железной дороги ввели дезрежим, для приготовления пищи используется подвозная вода, для питья - бутилированная, пересмотрены меню с учетом исключения эпидзначимых продуктов.

Проводится отбор проб воды в учреждениях образования, здравоохранения, на объектах торговли и общественного питания.

2 сентября начата внеплановая проверка Барановичской дистанции водоснабжения и санитарно-технических устройств РУП «Дорводоканал» Белорусской железной дороги.

Брестским участком РУП «Дорводоканал» и службами Брестского горисполкома ведется работа по установлению причин появления неприятного запаха.

Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья рекомендует населению использовать для хозяйственно-питьевых целей (питья, приготовления пищи, мытья рук и др.) только бутилированную или кипяченую привозную воду и соблюдать правила личной гигиены с применением антисептиков для рук.

Как сообщили «БГ» жители Граевки, на момент утра 3 сентября проблема с запахом воды так и не была решена. В район продолжают подвозить воду в цистернах.

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