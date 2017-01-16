В Брестской области за день сгорели два автомобиля // Фото: gorod-che.ru

«Ауди» и Рено» уничтожены в результате пожаров в гаражах. Причины возгораний устанавливаются.

Пожар в блочном гараже в деревне Бездеж Дрогичинского района на улице Ленина произошел 15 января около 01.11. Огнем уничтожены кровля, перекрытие, повреждены стены, внутренняя отделка гаража, имущество. Сгорел автомобиль «Рено» 1998 года выпуска. Гараж принадлежал мужчине 1968 года рождения, сообщает Брестское областное управление МЧС.

Предполагается, что пожар мог произойти из-за короткого замыкания электропроводки автомобиля.

Днем в воскресенье около 14.57 горел двухсекционный кирпичный гараж на улице Карьерной в Бресте. Огнем уничтожен автомобиль «Ауди А4» 1999 годы выпуска, принадлежащий хозяину гаража 1986 года рождения. Также повреждено имущество и внутренняя отделка постройки.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при проведении сварочных работ.