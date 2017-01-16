В Брестском районе «Фольксваген» лоб в лоб столкнулся с «Ауди» // Фото: mchs.gov.by

Авария произошла 14 января в 17.55 на трассе М1/Е30 Брест - Минск - граница РФ.

По предварительной информации, 22-летний брестчанин за рулем «Фольксвагена Пассат» двигался в сторону деревни Черни. На 12-м км мужчина не справился с управлением, и автомобиль занесло. Он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Ауди 80» под управлением 35-летнего жителя Бреста, сообщает Госавтоинспекция области.

В результате ДТП водитель «Ауди» и его 7-летний пассажир оказались зажаты в авто. Их пришлось деблокировать спасателям, сообщает Брестское областное управление МЧС.

Пострадавших госпитализировали в реанимационные отделения областной больницы и детской областной больницы соответственно.

Проводится проверка.