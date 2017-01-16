Новости Последние комментарии
отправить ссылкуseparator Комментарииseparator версия для печатиseparator изменить шрифт

В Брестском районе «Фольксваген» лоб в лоб столкнулся с «Ауди»

№34 (714) 19 - 25 августа 2016    Автор: Алеся СИМАНОВСКАЯ

В Брестском районе «Фольксваген» лоб в лоб столкнулся с «Ауди»

В Брестском районе «Фольксваген» лоб в лоб столкнулся с «Ауди» // Фото: mchs.gov.by

В результате ДТП пострадали водитель «Ауди» и 7-летний пассажир.

Авария произошла 14 января в 17.55 на трассе М1/Е30 Брест - Минск - граница РФ.

По предварительной информации, 22-летний брестчанин за рулем «Фольксвагена Пассат» двигался в сторону деревни Черни. На 12-м км мужчина не справился с управлением, и автомобиль занесло. Он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Ауди 80» под управлением 35-летнего жителя Бреста, сообщает Госавтоинспекция области.

В результате ДТП водитель «Ауди» и его 7-летний пассажир оказались зажаты в авто. Их пришлось деблокировать спасателям, сообщает Брестское областное управление МЧС.

Пострадавших госпитализировали в реанимационные отделения областной больницы и детской областной больницы соответственно.

Проводится проверка.

Поделиться    
КомментарииПравила комментирования
Другие статьи рубрики "Новости"

В Пинском районе на пожаре погиб пенсионер

Жителю Брестской области из Италии пришла посылка: в куртку были зашиты 5 850 евро

Брестчанка пыталась незаконно перевезти через границу 20 золотых слитков

В Бресте водитель «БМВ» потерял сознание во время движения и въехал в павильон

Расследование убийства мужчины двумя собутыльниками в Каменецком районе завершено

Брестские пограничники разбираются с гражданином Таджикистана, порвавшим свой паспорт на польской границе

Расследование ДТП в Брестском районе, в котором погиб несовершеннолетний, завершено

Брестчане, живущие на Дворникова, жалуются на то, что у них второй день нет ни холодной, ни горячей воды

Спросите у представителей власти

В Барановичах бывшая заведующая ясли-садом три года незаконно получала зарплату воспитателя

Ремесленница Марина Андрусенко провела в редакции «БГ» мастер-класс по изготовлению праздничной куклы
Брестская ремесленница о том, как сделать новогоднего ангела своими руками. Пошаговая инструкция
В Брестском районе «Фольксваген» лоб в лоб столкнулся с «Ауди»
В Брестском районе «Фольксваген» лоб в лоб столкнулся с «Ауди» (Фото: mchs.gov.by)
Брестская афиша

Курсы валют

Курсы валют Нац.Банка РБ / Смотреть еще

Курсы валют  16.01.17   17.01.17
EUR1 Евро2,07402,0699
USD1 Доллар США1,95091,9548
RUB100 Российских рублей3,28533,2784
подробнее

Транспорт Бреста

Автобусы

Троллейбусы

Маршрутные такси

Поезда

Работа сегодня