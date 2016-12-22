Владелице автомобиля грозит 5 лет лишения свободы за ДТП, виновником которого стал ее брат
№30 (606) 25 - 31 июля 2014 Автор: Владислав РАКУКИН
Владелице автомобиля грозит 5 лет лишения свободы за ДТП, виновником которого стал ее брат // Фото: bigpicture.ru
Сестра передала ключи от своей машины брату, не имеющему водительских прав. Тот попал в ДТП, в котором погиб человек. В результате женщине грозит 5 лет лишения свободы.
В марте этого года на дороге Вильча - Запросье автомобиль «Альфа Ромео» врезался в дерево. По предварительной версии, 22-летний водитель не справился с управлением, и машина вылетела в кювет.
В результате ДТП находившийся за рулем молодой человек получил тяжкие телесные повреждения, а пассажир автомобиля скончался.
Как выяснилось, водитель «Альфа Ромео» не имел водительского удостоверения. 22 марта Лунинецким районным отделом Следственного комитета в отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК РБ (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Позже данное дело было передано в следственное управление областного аппарата и в настоящий момент расследуется управлением СК РБ по Брестской области.
А 8 июля Лунинецким райотделом СК было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РБ в отношении 25-летней владелицы «Альфа Ромео», сообщил «БГ» официальный представитель УСК РБ по Брестской области Руслан Макарук.
По предварительной версии, владелица авто, 25-летняя сестра водителя, зная, что у ее брата нет прав, все равно доверила ему машину. Если девушка будет признана виновной, ей грозит до 5 лет лишения свободы.
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